¡No lo vas a poder creer! Las fotos de los participantes antes de entrar a la casa de Gran Hermano

Los participantes de Gran Hermano ya son reconocidos por toda la argentina, su cara es fácilmente reconocible y causan furor en las redes sociales con miles de memes y opiniones. Sin embargo, el público quiere conocer la vida de los participantes incluso antes de saltar a la fama en la casa más agitada del mundo y como siempre, los internautas encontraron las fotos retro de los "hermanitos".

Juliana Scaglione, apodada "Furia", es la gran favorita de los twitteros, y el país la conoce con sus grandes ojos celestes y su cabeza rapada casi a cero y teñido de rosado. Pero lo cierto es que la "hermanita" es rubia y supo llevar su pelo largo y de colores.

Furia antes de entrar a la casa.

Además, con una imagen similar a la actual y con su pelo ya rapado, Furia apareció en el programa de Darío Lopilato y Franco Tochia, "Flechazo", donde aseguró que buscaba el amor. Su look representa su actitud audaz y demuestra que es una reina del show y que no teme experimentar con su imagen.

Por otro lado, si algo quedó demostrado en Gran Hermano, es que no importa si fuiste o no eliminado de la competencia, lo importante es dejar huella en los televidentes y marcar tendencia, como fue el caso de Isabel de Negri, quien se apodó a ella misma "La Queen", y cuyo look no deja nada a la imaginación.

"Soy una diva anónima y una borracha conocida, porque tengo título. No soy la típica abuelita", dijo Isabel en su carta de presentación y, luego, contó que siempre fue una apasionada de la moda y de verse y sentirse bien.

Isabel De Negri.

Otra de las participantes que asombró a las redes sociales fue Catalina Gorostidi, quien se definió a sí misma como botinera: "Salí con todo el plantel de Belgrano y Talleres de Córdoba a la vez". Sin embargo, Cata tiene colgadas algunas fotos de su "yo" de antes, donde se la puede ver con flequillo, un degradado californiano en las puntas y un poco menos de labios. ¡Alguien pasó por la estética!

Catalina antes de GH

Lisandro "Licha" Navarro, es uno de lo varones que más transformaciones hizo a lo largo de los años, ya que pasó de ser un chico bien peinado a un hombre peli-largo con un piercing en la nariz y siempre con lentes de sol en su rostro.

Licha con pelo corto.

Por último, entre el gurpo de las más pequeñas, se encuentra Zoe, que tan solo siendo una niña intentó incursionar en el mundo de Youtube, donde imitaba a "Hola Soy German" y otros influencers que hoy tienen millones de seguidores.