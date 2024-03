Reapareció Kate: la dura confesión sobre su salud y el motivo por el cual la Corona aplicó el "operativo silencio"

La última vez que se vio a Kate Middleton fue el 25 de diciembre en Navidad. A partir de aquel día, la princesa de Gales no volvió a mostrarse en público, algo que preocupó fuertemente a todo su entorno y a distintas partes del mundo.

En medio de los fuertes rumores y después de casi tres meses de no saber nada de ella, Kate reapareció para dar una pésima noticia: confirmó la enfermedad que deberá afrontar de acá en adelante y por la cual ya se encuentra en tratamiento.

Kate Middleton

Fueron muchas las especulaciones por su desaparición dentro de los medios y por no querer hacer pública su figura en el último tiempo. Incluso, para el "Día de la madre" posteó una imagen junto a sus hijos y enseguida reconoció que la misma fue retocada porque no se trataba de una foto actual.

¿Qué pasó con Kate? Fue la pregunta que más se realizó en los últimos meses y, a decir verdad, nadie tenía una respuesta concreta de lo que estaba sucediendo; pero sí se sabía que la princesa se sometió en enero a una cirugía abdominal, aunque fue el único dato que la Corona decidió hacer público.

Más allá de esa operación, también comenzaron las especulaciones sobre una posible separación de su esposo Guillermo o hasta la presunta muerte del Rey Carlos III (también diagnosticado con cáncer).

Kate Middleton y Guillermo pasan un duro momento tras el diagnóstico de la princesa.

Pero nada de todo aquello fue cierto y tras meses de especulación, la Familia Real decidió que era momento de explicar todo cuando la princesa grabó y posteó un video en el cual dio a conocer que su escondite o la razón por la cual no quería mostrar su imagen en los últimos meses, fue porque a sus 42 años de edad, fue diagnosticada con cáncer y ya se encuentra en tratamiento de quimioterapia para el mismo.

Sin dar a conocer específicamente qué tipo de cáncer es, Kate reconoció que decidió alejarse y no exponerse de forma pública porque fue un momento "muy duro" tanto para ella, como para su familia y junto a Guillermo, su esposo, estaban buscando y encontrando la manera de resguardar la información para cuidar la familia que crearon.

A sus 42 años, Kate Middleton fue diagnosticada con cáncer.

"Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y su comprensión mientras me recuperaba de la cirugía. Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda la familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecida", comenzó diciendo en el video.

Y luego, explicó: "Me sometí a una cirugía abdominal mayor en Londres. En ese momento se pensaba que mi condición era cancerosa. La cirugía fue un éxito, sin embargo, la prueba después de la operación y el cáncer habían estado presentes. Mi equipo médico, por lo tanto, me aconsejó que debería someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento".

Para dejar en claro que no eran ciertos ninguno de los rumores de separación que se instalaron, indicó: "Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que han mostrado muchos de ustedes. Significa mucho para ambos".

Y por último cerró: "William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto en privado por el bien de nuestra joven familia. Nos ha llevado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera que sea apropiada para ellos, y para asegurarles que voy a estar bien". En los últimos segundos, dejó en claro que ahora buscará tener "un poco de tiempo, espacio y privacidad", por lo que tampoco estará presente como antes.