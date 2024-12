"Resentida", "despechada" y "patética": Mauro, Wanda, y el sueño de Icardi con "La China" Suárez

Las polémica separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi alcanzó niveles dignos de una telenovela. El último episodio en esta saga de amores, traiciones, denuncias, feroces cruces y audios filtrados involucra una inesperada declaración del futbolista sobre su deseo de formar pareja con Eugenia "La China" Suárez, quien supo ser señalada como la tercera en discordia en su relación con Wanda años atrás.

En el explosivo audio difundido por Yanina Latorre, Icardi no solo lanza duras críticas hacia la conductora de Bake Off, sino que también deja claro que pese a haberla rechazado, tiene en mente un futuro romántico con "La China". "Espero que ahora me dé bola la China y me ponga de novio con ella", expresó sin rodeos, mientras tilda a su ex de "resentida" y "despechada". Además, no perdió la oportunidad de descalificar el "circo mediático" que, según él, Wanda montó para sostener relato.

La respuesta de Wanda llegó en el evento "Los personajes del año", organizado por la revista Gente. Con una sonrisa incómoda y una actitud aparentemente despreocupada, la empresaria fue abordada en vivo por Ángel de Brito durante la transmisión de LAM. "Recién pasó un audio Yanina donde Mauro dice que quiere ponerse de novio con la China", lanzó Ángel. Wanda, fiel a su estilo, respondió con calma: "Les deseo felicidad a todos. Si esa es su felicidad...".

Con un tono que combinaba ironía y desdén, agregó: "Ojalá que sea muy feliz con ella, que le dé la misma felicidad y los momentos que yo le di. Todo lo que va a vivir ella, yo ya lo viví. Así que la va a pasar bárbaro". Sin embargo, no todo fue distensión. Wanda también dejó en claro que su relación con Mauro sigue siendo un asunto complejo, lleno de tensiones legales y emocionales. "Recurro a la Justicia para que nos ayude a ordenarnos. Es una lástima ocuparla en esto, pero no puedo resolverlo sola", confesó.

Mauro Icardi ideó un plan para acabar con Wanda Nara

El conflicto entre Wanda, Mauro y "La China" Suárez no es nuevo, pero el deseo declarado de Icardi de iniciar una relación con la actriz reavivó el drama. A pesar de los intentos del futbolista por limpiar su imagen y contrarrestar las acusaciones de Wanda, el público parece inclinarse hacia el lado de la empresaria, quien lógicamente supo capitalizar el escándalo en su beneficio mediático. "La feminista que se hace la víctima de mujer despechada, de mujer agredida, de mujer amenazada y que anda denigrando a otras mujeres...", comienza el duro audio del delantero del Galatasaray que Yanina no dudó en compartir.

Sobre los dichos de Wanda de la ex Casi Ángeles en el living de Susana Giménez, Icardi sentenció: "Eso pasó hace 3 años, pero la mina se comportó siempre bien, nunca salió a decir nada, nunca habló de ella y esta le sigue dando, cuando está de novia con otro tipo, cuando está separada y cuando estamos en juicio de todo tipo de índoles. Es rarísimo, o sea, está muy despechada, está muy resentida, la tiene. Ir a lo de Susana a hacer una nota y hablar de la China, mostrar mensaje a la China, la verdad que es patético. Así que no sé, espero que ahora me dé bola la China y me ponga de novia con ella".

La China Suárez

Mientras tanto, "La China" Suárez se mantiene al margen, como lo ha hecho desde el inicio del conflicto. Sin embargo, la pregunta queda en el aire: ¿responderá Eugenia a las declaraciones de Mauro o preferirá ignorarlas? Pese a que el matrimonio entre Wanda y Mauro parece estar irremediablemente roto, la historia sigue siendo tema central en las redes sociales. Con cada nuevo audio, declaración o reacción, este drama moderno no hace más que consolidarse como el escándalo del año.