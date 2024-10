Roberto García Moritán mostró su verdadera personalidad: "¡Correte, se están zarpando!"

Pampita y Roberto García Moritán se separaron definitivamente, ya que todavía se negocian los detalles finales del divorcio, los ex tortolitos no se pueden ni ver. Mientras la modelo quedó por lo alto con su actitud ante la crisis matrimonial, y sus obligaciones laborales, el político se encuentra golpeado mediática y profesionalmente. El día lunes se enfrentó a un trabajador de LAM y volvió a colocarse en el ojo de la tormenta.

Al salir de su casa, el ex Ministro de Desarrollo Económico porteño se encontró con Alejandro Castelo, movilero de América TV: "La renuncia, ¿a qué se debió? ¿Te viste obligado a renunciar? Te estoy hablando con la mejor... ¿Te habló Macri?", consultó ante su reciente renuncia al cargo de funcionario. Lejos de responder, el hombre del momento mostró su furia con el programa.

Enojado con el equipo de LAM, Roberto García Moritán no quiso contestar cómo sigue su profesión dentro de la política

Cabe recordar que Yanina Latorre y Ángel De Brito fueron los primeros comunicadores en exponer cada detalle de Moritán, desde sus infidelidades hasta las acusaciones de "lavado de dinero" y corrupción. Desde allí el enojo del ex marido de Pampita con LAM, con quienes advirtió que "nunca jamás" daría una nota: "Correte que estás arriba del auto... Prefiero cuidar a mi familia porque se están zarpando ustedes ", contestó.

"Como funcionario, ¿Cómo sigue tu carrera?", redobló la apuesta el notero: "Te corrés, por favor", insistió bastante fastidioso Roberto. Ante la consulta de si se encontraba enojado, el entrevistado respondió que no, simplemente "no tengo nada que decir", concluyó.

El entorno de Pampita no la quiere cerca de Roberto García Moritán

El enojo de Roberto no intimidó a Castelo, quien persiste en conseguir una declaración a la ex pareja de la jurado del Bailando: "¿Estás arrepentido de algo, por todo lo que se está hablando o con Caro?". Negado a contestar, el ex político quiso cerrar la puerta del vehículo: "Permiso. Quiero cerrar la puerta. ¿Me dejás cerrar la puerta, por favor? Estoy llegando tarde.

El cronista de LAM intentó saber cómo continúa la carrera política del involucrado: " Lejos de ustedes ", fue contundente son su respuesta. Además dejó en claro que nunca jamás hablaría con LAM: "Te lo digo para que no vengas y no pierdas el tiempo", fulminó.

Mientras García Moritán se muestra molesto con los medios de comunicación, a quienes meses atrás mostró su otra cara amable, Pampita decide sonreír y contestar con educación a los reporteros que se acercan hacia ella. Es así, que sus grandes colegas decidieron aconsejar a la influencer ante su separación: "¿Cómo viste todo lo que pasó con Pampita, la separación?", fue la pregunta que atrapó a Susana Giménez: "No vi nada, no sé nada, no me meto", contestó.

"Mirtha Legrand le recomendó que no regrese con Moritán", contó el periodista a la diva de los teléfonos sobre los últimos dichos de "La Chiqui": "No tiene que volver, por supuesto", coincidió Susana. Con las últimas declaraciones de las mediáticas Roberto García Moritán tiene complicada la posibilidad de reconquistar a Pampita.