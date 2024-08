Susana Giménez agarra la pala después de cinco años: filtraron jugosos detalles sobre una posible nota a Fabiola Yáñez

Ni lerda ni perezosa, Susana Giménez se encaminó en una de las tareas más difíciles de su carrera profesional: se rumorea que entrevistará a Fabiola Yáñez después de haber destapado su caso de violencia de género perpetrado por Alberto Fernández.

Hasta el momento, no se sabe mucho sobre la posible nota, pero algunos periodistas especializados en espectáculos explicaron que, después de la denuncia, la entrevista podría ser más incisiva y, la ex primera dama promete contar detalles más certeros sobre la relación que tenía con el ex presidente.

Susana Giménez

Quien informó más detalles fue la comunicadora María Isabel Sánchez reveló: "Fabiola Yáñez está pensando en darle una nota exclusiva", pero al mismo tiempo deslizó: "Está negociando para ver si se atreve o no".

En ese sentido, también explicó: "Puede decir mucho más, porque cuando le dio la entrevista a Infobae decía a cada rato 'no puedo hablar'". En esa nota que recordó la periodista hubo dos preguntas que no contestó: si Fernández fue violento con ella en reiteradas ocasiones durante tres días seguidos y sobre si el ex presidente había ejercido violencia sexual contra ella.

Entrevista de Fabiola Yáñez para Infobae

"Ahora que le dijo todo a la Justicia, se supone que podría dar muchos detalles", adelantó Sánchez y contó cómo son las negociaciones con la dica de los teléfonos: "Susana Giménez tendría que viajar a España porque no creemos que Fabiola Yáñez venga", analizó.

En este momento, Fabiola reside con su madre y su pequeño hijo Francisco por la premisa de que se siente más segura alejada de Alberto Fernández y su influencia política. Por su parte, Susana Giménez regresaría a la televisión después de cinco años de no pisar un set de televisión.

Francisco y Fabiola

Mientras tanto, en los medios de comunicación se reproducen las versiones más bizarras y las facetas desconocidas de Fabiola Yáñez. Días atrás, el mediático Marcelo Polino aseguró que la ex primera dama tenía "una obsesión con pertenecer a un mundo" pero que "estaba catalogada como 'grasa'". En esa misma línea, analizó: "Creo que en muchas cosas se hacía lo que no veía para que su reinado puertas adentro funcionara", dijo y espetó: "Cuando tenía poder, lo ejercía a tal punto de que en algunas editoriales, todas las semanas había que hacerle notas".