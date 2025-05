Moranzoni atacó a Fede Flowers pero quedó en ridículo: "Que mejor explique sus transferencias que siguen sin entenderse"

El periodista Diego Moranzoni está en el ojo de la tormenta tras ser acusado de apropiarse indebidamente de dinero recaudado en una colecta solidaria destinada a ayudar a Griselda Franco, una mujer que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La controversia no solo le costó su puesto en Crónica TV, sino que también generó un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación.

Es que el ex periodista -reconocido por sus comentarios virulentos y su forma de comunicar desacatada- no sólo nunca se hizo cargo de sus movimientos espurios sino que amenazó a colegas y se metió a criticar de lleno a Fede Flowers a quien le sacó en cara haberlo ayudado.

Diego Moranzoni

En sus redes sociales, expuso: "Una última cosa con todo respeto le pregunto a mis colegas. ¿Alguien me explica cómo mi querido Fede Flowers pasó de esto a acusarme de las siete plagas de Egipto?", dijo mientras acompañaba sus palabras con un mensaje amoroso y de agradecimiento que Flowers le había enviado.

Sin embargo, el ataque no quedó ahí: "Menos mal que a éste también lo ayudé. Pero ni me llamó al menos para preguntarme... fue un gusto ayudarlo igual. Cero rencor pero es rari... no es con mala onda", dijo y agregó: "Por último podría hablar de tres o cuatro personas más pero ya tienen una vida de mierda... la mía es genial y trabajando en la TV o en una feria hippie. Fin a lo Adorni jaaa", terminó con referencia al funcionario del gobierno libertario a quien parece admirar.

La respuesta de Fede Flowers

Moranzoni no contó con que Fede respondería con altura y valor a su comentario: "Dieguito querido claro que soy agradecido pero una cosa no quita la otra.Yo no te acusé,fue Griselda,la señora de la transferencia", dijo de manera contundente y siguió: "Si la fuente principal la tengo chequeada es suficiente", explicó.

Además, Flowers dio un batacazo dejando totalmente en ridículo al ex Crónica TV: "¿Sabes que es rari? Rari es la explicación que diste que aún nadie entiende. Buen finde". terminó. En diálogo con Bigbang , Fede amplió: " Que se ocupe mejor de explicar sus transferencias que siguen sin entenderse ".

La historia completa del supuesto fraude de Moranzoni

Griselda, quien asegura haber sido amiga cercana de Moranzoni durante años, detalló públicamente cómo el periodista tomó parte del dinero recaudado. Según su versión, el monto total reunido ascendía a $1.200.000, y el objetivo era adquirir medicamentos esenciales para su tratamiento. Sin embargo, todo salió mal.

"Yo no puedo ver el monto finalizado y Diego se lleva mi teléfono a su camarín. Yo pensé que me lo iba a dar en el momento. Espero mi teléfono y mi hijo vio esto", explicó Franco en diálogo con la TV Pública. Según ella, Moranzoni tomó $200.000 en marzo y recién los devolvió hace pocos días, lo que despertó sospechas sobre su conducta.

Franco también afirmó que fue ella quien tuvo que denunciar la situación ante los directivos del canal Crónica TV, lo que derivó en la desvinculación del periodista: "Esto no es personal, es una cuestión de justicia. Ese dinero era para mi tratamiento, no para sus problemas personales", sostuvo la mujer con firmeza.

Diego Moranzoni

Por su parte, Moranzoni no tardó en dar su versión de los hechos, aunque sus explicaciones fueron recibidas con escepticismo por parte del público. En una entrevista para Infama, el periodista aseguró que nunca tuvo intención de robar el dinero y que todo se trató de un malentendido entre amigos: "Cuando la conozco a Griselda nos hacemos amigos, la voy metiendo a un montón de lugares, la meto a Huracán a que limpie el camarín... Cuando se enferma Adela (su madre), ella me dice 'Diego, ¿podemos hacer un solidario?'. Esto fue dos meses antes", relató Moranzoni, intentando contextualizar su vínculo con la denunciante.

El ex conductor explicó que había pedido prestados $200.000 del millón recaudado para resolver una emergencia personal: "Le pedí prestado para zafar. Habíamos quedado de que con ese dinero compraríamos una sillita", afirmó, minimizando la gravedad del asunto. No obstante, reconoció que la devolución del dinero se retrasó considerablemente.

En un tono visiblemente afectado, Diego Moranzoni también cuestionó las motivaciones detrás de la denuncia de Griselda Franco: "Yo no sé por qué ella hizo esto. Me puso en una situación de mierda, dice que soy un ladrón y todo". Además, negó rotundamente las versiones que lo acusan de haberse quedado con millones: "Dicen que yo la estafé, yo robé... No tengo nada contra ella".