Aires de reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi: la contundente prueba que lo confirmaría

Mientras en los programas de televisión circula la versión de que Mauro Icardi y Wanda Nara protagonizaron un tenso encuentro en los Tribunales de Italia —con gritos y amenazas incluidos—, las pruebas apuntan en otra dirección. No sólo se difundió un video donde el ex matrimonio se muestra cómplice y entre risas, sino que, en las últimas horas, el futbolista sorprendió con un inesperado gesto en su cuenta de Instagram.

Si bien la Bad Bitch llegó al juicio en el auto favorito de su ex marido —un Lamborghini azul— completamente tuneado de rosa, y vestida al estilo de Amber Heard (ex de Johnny Depp, a quien Icardi alude en su propio caso judicial), lo cierto es que, por amor o por interés propio, la conductora de Masterchef decidió apaciguar las aguas.

En este contexto, en el programa Puro Show, Pochi de Gossipeame —amiga de Wanda— reveló que habló con ella después del juicio y contó qué sintió al volver a ver a su expareja tras tanto tiempo: "Me dijo que, de casualidad, les hicieron estacionar los autos uno al lado del otro. Que él estaba muy enojado, pero que... ¿viste cuando conocés al que fue tu pareja con ojos tristes?", relató la panelista.

"La verdad, me puso mal. Por momentos, me daban ganas de abrazarlo ", citó Pochi las palabras textuales de Wanda. Además, sumó un dato clave que nadie conocía: "Se mandan mensajes constantemente", confesó la empresaria en la intimidad.

La emprendedora de cosméticos no está dispuesta a seguir hablando mal de Icardi, y eso quedó en claro este viernes, cuando Pepe Ochoa le envió un mensaje durante su stream de Bondi: "Viste que ya no hablo más de él, estoy en otra cosa. Y por respeto a mi nueva vida, no hablo nunca más ", respondió ella. Nara conoce a la perfección el juego mediático y sabe que decir "nueva vida" abre la puerta a especulaciones: ¿está en una nueva relación?

"Estamos felices, sobre todo los chicos, con la casa nueva", aclaró, dejando entrever que su foco está en la familia y el trabajo. De hecho, cerró la conversación avisando que no respondería más mensajes porque se iba a grabar un programa en Roma.

¿Melancolía post audiencia? Icardi volvió a publicar las imágenes junto a Wanda Nara

Mientras Wanda blanqueaba su tregua pública con Icardi, él también daba señales: en redes sociales se supo que el futbolista volvió a publicar múltiples fotos con su ex, lo que sorprendió a los fanáticos. Aunque en su perfil predominan las imágenes recientes con China Suárez, su actual pareja, al retroceder algunos años aparecen las postales de su vida con Wanda y sus hijos, repletas de viajes, lujos y dedicatorias de amor: "Che, Mauro Icardi archivó un montón de fotos y desarchivó fotos con Wanda que antes no estaban", escribió un usuario de X, junto a capturas que lo prueban.