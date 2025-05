Terror en Comodoro Rivadavia: amenazaron con "una bala para cada alumno" a un colegio

El temor envolvió a las y los alumnos y familiares del colegio Casa Salesiana Deán Funes de la zona norte de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, luego de que se conocieran las violentas amenazas de muerte para las y los alumnos que dejó en publicaciones de las redes sociales de la institución educativa un anónimo a través de un perfil falso.

"Decían que se iban a acercar al colegio y que iban a matar a los chicos, iba a haber una bala para cada alumno, para cada estudiante, que los iban a hacer sufrir", aseguró ante la prensa local la directora del colegio, Edith Eva Sauer. La referencia de la autoridad del lugar era a las amenazas taxativas que habían dejado como respuesta a publiaciones de Facebook e Instagram.

"Los vamos a recagar a tiros a todas las lacras. Ya les avisamos" y "mañana para antes de las 10 ninguno queda vivo", fueron las dos amenazas de muerte puntuales que recibió la institución y que encendieron la alarma en la comunidad educativa. Los ataques llegaron desde un perfil que enseguida cambió el nombre y que luego directamente fue borrado.

Las amenazas anónimas contra el colegio Casa Salesiana Deán Funes de Comodoro Rivadavia.

Durante el último jueves las clases se realizaron con presencia policial tanto dentro como fuera del colegio, las cuales llegaron a partir de la decisión de la Fiscalía, aconsejada por la Brigada de Investigaciones que intervino a partir de la denuncia realizada en la comisaría Seccional Mosconi.

"La Policía del Km 3 se acercó muy temprano, están haciendo recorridas alrededor del colegio, en el estacionamiento, en la puerta, incluso ingresaron al edificio", advirtió la la directora de la institución el último jueves, con el fin de llevar la calma a las y los estudiantes y sus familiares. La funcionaria tuvo que darle a los padres la libertad de decidir si enviaban o no a sus hijos. "Algunos chicos no querían entrar al colegio, venían los papás a avisar", aseguró ante el diario Jornada.

"Al inicio de la jornada hoy recibimos a los chicos, a los padres. Nosotros siempre al inicio tenemos el saludo, los buenos días, hacemos una reflexión, una oración. Ahí charlamos de la situación con los chicos", relató la directora, quien también señaló que les pidió a sus alumnos que "si volvían a ver amenazas o veían algo, escuchaban algo, que inmediatamente avisen a algún adulto que esté cerca de ellos".

El perfil falso desde donde hicieron las amenazas al colegio Dean Funes.

La funcionaria señaló que la Justicia trabaja en el caso y que desde la institución no tienen "indicio de qué puede ser" lo que haya detrás de las amenazas, en el sentido de que podría haber sido una broma. "Ellos nos irán indicando cómo tenemos que seguir", afirmó Sauer. Al mismo tiempo deslizó que no tomarían represalias contra alguna travesura. "Nosotros no hablamos de expulsión. Sino que tratamos siempre de acompañar hasta el final. Cuando ocurren cosas por ahí, en cuanto a la disciplina de los chicos, siempre se escucha y se acompaña", indicó.

"Por el momento se sigue trabajando para dar con la persona responsable", afirmó el segundo jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Raúl Jones, luego de explicar que el perfil que amenazó fue borrado. A su vez remarcó que "se le dio inmediata intervención a la Brigada de Investigaciones para que identifique el número de IP desde donde se escribieron dichas amenazas".