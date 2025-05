Sabrina Rojas rompió el silencio y contó intimidades sobre su separación: "Soy mucha mina"

Desde su ruptura con Luciano Castro, Sabrina Rojas no volvió a encontrar estabilidad en el amor. Aunque intentó construir nuevos vínculos, hoy se encuentra nuevamente soltera. El pasado jueves, la actriz visitó Intrusos y sorprendió al contar que terminó su relación con Gabriel "Lechuga" Liñares, a tan solo dos meses de haber oficializado el romance.

La confesión surgió tras una reunión laboral en América. Si bien el foco de la entrevista era su presente profesional, la conversación rápidamente viró hacia su vida sentimental, un tema que Rojas intentó evitar, pero terminó abordando con honestidad y emoción. Visiblemente conmovida, confesó: " Estoy con el corazón un poquito roto ".

"Lo estoy procesando todavía": Sabrina Rojas confesó estar separada de "Lechuga"

Sabrina había iniciado un romance con Gabriel Liñares, conocido como "Lechuga", ex pareja de Florencia Parise —actual novia de Karina Jelinek— y padre de Benicio, un niño de 11 años. Sin embargo, la historia de amor no prosperó.

"Lo estoy procesando todavía", expresó la actriz. Recién llegada de su primera luna de miel con Liñares en Colombia, reveló que el viaje no resultó como esperaba: "Volvimos y nos separamos. Me cuesta procesarlo, no entendí muy bien lo que pasó". Sin brindar demasiados detalles, Rojas prefirió cuidar la imagen de su ex pareja, quien no pertenece al mundo del espectáculo: "Él es una persona espectacular, todo el mundo me habló bien de él. Pero simplemente no se pudo ".

En medio de la charla, Paula Varela aportó una versión que agitó las aguas. Según la panelista, Florencia Parise habría influido en la ruptura: "Parece que no terminó de soltar a Gabriel y lo llamaba insistentemente durante el viaje. Y que él, al regresar, tuvo un encuentro con ella", relató.

Sabrina eligió no entrar en la polémica: "No quiero hablar de eso, no quiero especular. De ella no tengo nada para decir. Hay una parte de la historia que no conozco y no me corresponde meterme". Sin embargo, deslizó un dato llamativo: tiempo después se enteró de que Parise habría financiado el viaje a Colombia. "Me resultó llamativo", admitió.

