Susana habló de su regreso y de su fallido debut: "No puedo volver porque llamaron del gobierno"

Susana Giménez y Telefe tenían todo preparado para el esperado y tan anunciado regreso de la diva de los teléfonos a la pantalla chica después de cuatro largos años, pero a último momento, el canal de las pelotas decidió cambiar todo y generó un poco de malestar en los fans de la rubia. El reestreno de la "Su" en Telefe estaba previsto, y hasta promocionado en los pasados Martín Fierro 2024, para este domingo 15 de septiembre a las 22 horas. Pero tendrá que esperar.

El navegador no soporta este contenido.

Incluso, trascendió que la histórica conductora tenía preparado una íntima entrevista con María Becerra, para que se viera este domingo, y que se sumaría a las notas con otras figuras mediáticas y políticas que desfilarán por sus próximos programas. También había sido anunciado un sketch con Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, los futbolistas de la Selección Argentina. Sin embargo, la señal decidió suspender el debut del domingo del programa de La Su debido a que el mismo día por la noche, el presidente Javier Milei brindará un discurso desde el Congreso, para presentar el proyecto de Presupuesto 2025.

De esta manera, el primer programa de la diva de los teléfonos fue reprogramado para el próximo 22 de septiembre, también a las 22 horas. Según contó la conductora este jueves en Olga, la propia hermana del presidente y Secretaria General de la Presidencia de la Nación, Karina Milei, la llamó para "disculparse" con ella. "No es que no vuelva (este domingo), no puedo volver porque llamaron del gobierno. Llanó la señora Karina Milei y habló con (Claudio) Levrino, que es el productor del programa y le dijo ´perdón, queremos el presidente y yo pedirles perdón porque ustedes van a debutar y hay cadena nacional porque el presidente da el presupuesto de anual´", contó Susana.

Susana Giménez

Según la conductora, la cadena "va a ser larga" y pese a que debió demorar su regreso, remarcó que "está bien" que el presidente haga una cadena nacional un domingo por la noche así la gente que está en su casa puede escucharlo "tranquilo". "Va a ser larga la cadena. Y va a ser porque elige horario de noche, que está bien. Está bien porque la gente está en la casa un domingo a la noche. Lo puede escuchar tranquilo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Está bien? Por algo será. Yo siempre digo, por algo será", le dijo La Su a Damián Betular. Luego de aclarar esta situación, la mediática hizo un recorrido de todo el contenido que ofrecerá en su debut.

Según contó, tendrá una entrevista exclusiva con María Becerra, notas con De Paul y Paredes, un sketch con el propio Betular, también participarán del ciclo Sebastián Estevanez, Yayo Guridi, Iván de Pineda. La Sole Pastorutti, Guillermo Coppola y Nicolás Vázquez. "María Becerra va a hacer un show divino. Espero que sea divino, creo que sí. Y porque es una exitosa del momento. Los chicos me van diciendo todo lo que hizo. Ahora estoy escuchando en Spotify todo lo nuevo. ¡Llenó dos River!", expresó. Sin saber mucho de la exitosa carrera de la Nena de Argentina, La Su también resaltó que entrevistará a Javier Milei. "¿Si voy a entrevistar al presidente? Yo creo que sí", destacó.

Y sumó: "Yo creo que sí. Porque antes de empezar el programa, el presidente, yo había hablado creo que dos veces con él. llamó para venir. Él me llamó. Cuando ya era presidente. Y yo le dje ´presidente, por empezar, no estoy en el aire todavía. Y después yo no sé mucho de política´. Quiero ver, qué sé yo, un poco lo que hace. Enterarme viendo lo que pasa en el país. Y después sí podré hacerle una nota. Entrevisté a todos los presidentes".

Susana Giménez

En la entrevista con Olga, Susana aseguró que le gustaría tener en su living a alguna figura internacional. "esas son mis órdenes", remarcó. "Yo doy mi opinión y digo que no y digo que sí. Pero las ideas, en realidad, hacemos por ahí un brainstorm (lluvia de ideas) de todos. Pero la producción es la que me presenta cosas. Yo invito a todo el mundo. No tengo mala onda con nadie. Pero tiene que ser este año power el programa. Porque hay mucha competencia. La tele está pasando un momento bajo. No hubo ficción", describió la diva, quien sin embargo aclaró que no extraño estar en televisión estos años. La tele no la extrañas mucho. La hice 35 años seguidos. Es muchísimo". cerró.