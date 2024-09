Momi Giardina apuró a Tinelli y el conductor sacó los trapitos al sol: "Esto lo vengo hablando con mi psicólogo"

Nicolás Occhiato decidió tomarse, por primera vez desde la creación de LUZU TV, unas más que merecidas vacaciones por territorio europeo. Es por eso que su ciclo, "Nadie Dice Nada", quedó en mano de Santi Talledo y Momi Giardina, quienes descontrolaron el estudio, la audiencia y hasta los canales de stream que son su competencia. El día miércoles, quien se vio involucrado en el humor de los conductores fue el mismísimo Marcelo Tinelli.

El ex dirigente deportivo y la humorista mantuvieron un romance secreto: "Un poco comí ahí...", había revelado hace pocos días ella cuando Flor Vigna llegó como invitada a la programación y trató de incomodarla. La actitud libre de la mediática es muy diferente a la de Tinelli, quien no se pronunció públicamente, en ninguna oportunidad, sobre aquella relación hasta el día de ayer, cuando Talledo decidió llamarlo en vivo.

Idas y vueltas entre Marcelo Tinelli y Momi Giardina

El conductor de "Nadie Dice Nada" comenzó mostrando un video de Giardina y el empresario montados en una patineta: "Vos poneme tranqui", se escucha decir a la artista, refiriéndose al monopatín eléctrico que se encontraban configurando. Acto seguido, llamó al periodista deportivo, quien sin entender mucho atendió: "Santi querido", se lo escucha decir primero. Mientras Talledo mantenía una comunicación con Tinelli, Momi rompió en una risa nerviosa, la cual llamó la atención de quien se supo es su ex. En un ida y vuelta picante, el comunicador trajo a la mesa a su nueva pareja: "Horrible Marce que no quieras que yo te llame y hayas pedido que llame Santiago", reclamó Momi, con una sorpresiva respuesta de quien se encontraba del otro lado del teléfono: "¿Por qué horrible? ¿Cuál es el problema que diga ´me gustaría más hablar con Santi que contigo´? Hablo contigo por el tono peruano", redobló la apuesta haciendo referencia al vocablo de Milett Figueroa, su actual pareja.

"Yo te hago una pregunta entre nosotros, porque no querías que te llame Momi?", insistió Santiago. Marcelo no sólo entendió rápidamente el humor del programa sino que además decidió seguirlo: "Hay temas que quedaron del pasado que todavía a mí no me han cerrado. Esto lo vengo hablando con mi psicólogo hace tiempo y hay un montón de cosas que a mí no me cerraron". Según la versión del conductor, fue franco en su relación y de la otra parte pudo ver irregularidades que lo llevaron a terminar el vínculo. La risa nerviosa de la humorista sonaba de fondo, lo que llamó la atención del entrevistado: "Hasta que el otro día fue Flor Vigna y la lengua larga se quedó ahí con Flor Vigna", fue la respuesta picante del conductor cuando le consultaron sobre la actitud de la comediante de ventilar detalles de su historia de amor.

La llamada de Talledo fue simplemente un acto de venganza, ya que Momi Giardina minutos antes había apuntado a un pasado doloroso de su amigo: "Con ustedes Nico Di Pace, el ex de Santi Talledo", presentó al joven que ingresó al estudio con la mirada nerviosa del influencer. No sólo trajo en su mano la campera de la discordia, la cual era del conductor y su ex novio se la dio a su nueva pareja, Fernando Dente, sino que además se anima a realizar un juego de preguntas.

"¿Quien decidió terminar la relación?", fue la primera respuesta que reveló a Talledo como responsable. Luego, Giardina redobló la apuesta y consultó: "¿Quien prefiere la pasta al dente?", entre risas Di Pace se señaló, recordando su pasado con el conductor de las noche de América TV.