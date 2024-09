Milei festejó el veto de la ley de movilidad jubilatoria: "87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales"

Mientras Patricia Bullrich despliega todo su aparato represivo en las inmediaciones del Congreso Nacional llevándose por delante a jubilados, trabajadores y hasta niños, el presidente Javier Milei tuitea desde la comodidad de su despacho.

El representante de las Fuerzas del Cielo logró el apoyo al veto de la ley de reforma jubilatoria que elevaba los salarios para adultos mayores en un 8,1%. Lo hizo a través de acuerdos con el bloque dialoguista del PRO y la UCR y, como no le daban los números decidió rosquear más profundamente.

La foto de la discordia

Allí, en las profundidades de la casta política, encontró varios diputados que terminaron de darle los votos para rechazar la ley para, según él, proteger el equilibrio fiscal. Sin embargo, muchos de los diputados de la oposición explicaron que se trata de una demostración de poder para con el cuerpo de la Cámara de Diputados que había aprobado la ley de reforma jubilatoria.

A través de su cuenta de X, Milei se refirió al "rechazo al aumento del gasto público" y trató de "héroes" a quienes votaron a favor del veto de la ley: "Hoy 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el superávit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo logramos conseguir", expresó primeramente.

Como si todavía estuviera en campaña, Milei manifestó: "Evidentemente los políticos siguen pensando que los argentinos somos tontos y no vemos sus malintencionadas maniobras para voltear a un gobierno que por primera vez elige decirle a los argentinos una verdad incómoda en lugar de una mentira confortable", dijo repitiendo una vez más algo que dijo en reiteradas ocasiones durante su candidatura.

Javier Milei también dejó expuesto que "el déficit cero es innegociable" y gritó "Viva la libertad carajo", en su posteo mientras un puñado de personas son agredidas y atropelladas por la policía federal en las inmediaciones del Congreso Nacional.

El posteo de Javier Milei

Los comentarios no tardaron en llegar: "¿Entre los héroes contás a los que recibieron cargos de 10.000usd? Nunca vi héroes ni patriotas custodiados por la Gendarmería que reprimió viejos y niños"; "Ni olvido ni perdón"; "Así que los jubilados son los degenerados fiscales? Gestos, se necesitan de parte de todos; no sólo de los jubilados. ¿Por 15 pesos mugrientos reprimen y gasean a los jubilados? ¡Hay cosas de las que NO se vuelven Milei!"; "Inútil bueno para nada. lo único que sabes hacer es reprimir niños. El plan económico no está funcionando y el país se está hundiendo", fueron algunos de los comentarios que cosechó el posteo del presidente Javier Milei.

Comunicado oficial

Un poco más formalmente, desde la Oficina del Presidente, justificaron el veto de la movilidad jubilatoria alegando que el objetivo "era evitar la destrucción del superávit fiscal, un compromiso que tanto esfuerzo le ha costado a los argentinos alcanzar y que otros gobiernos no lograron durante su mandato".

Comunicado desde la Oficina del Presidente

En ese sentido, también expresaron que: "Este gobierno no promoverá ninguna medida que genere inflación, un mayor peso tributario para los argentinos, o una deuda insostenible que comprometa el futuro de los más jóvenes. Cualquier incremento en el gasto público que comprometa el equilibrio fiscal se encontrará con un muro innegociable en este Presidente y en 87 patriotas del Poder Legislativo. Si es necesario, les vamos a vetar todo", expresaron.