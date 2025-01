Tato Young, su batalla contra la muerte y un regreso lleno de vida: "La pasé mal y tuve la suerte de resistir"

El estudio de Volviendo a Casa volvió a latir con fuerza. Gerardo "Tato" Young, tras dos meses de una lucha que lo llevó al borde de la muerte, reapareció en Radio Mitre para cerrar un capítulo difícil de su vida y abrir otro lleno de esperanza y gratitud. El periodista, con una calma inusitada y palabras que resonaban con profundidad, compartió con su audiencia la experiencia de haber enfrentado un aneurisma cerebral, una condición que a menudo deja pocas oportunidades de sobrevivir. "Estoy vivo, es un montón. La pasé mal, toqué la muerte", comenzó diciendo, mientras su voz cargada de emoción llenaba el aire.

Recordemos que el viernes 20 de septiembre,"Tato" Young se había descompensado y sufrido un accidente cerebrovascular en su casa. Como consecuencia, el periodista tuvo que ser trasladado de urgencia a la Clínica La Trinidad de Palermo, donde fue intervenido quirúrgicamente. Tras varios meses de reposo absoluto, Young no escatimó en agradecimientos para el equipo médico que lo salvó. "Es increíble lo que hicieron los médicos. Me operaron a tiempo, encapsularon el aneurisma y me salvaron. Muchísima gente no sobrevive a esto. Yo tuve la suerte de resistir, y mi cuerpo ayudó", explicó.

A pesar de la seriedad de su relación, su espíritu indomable brilló al recordar con humor: "Uno sí agradece haber jugado a la pelota. Me encanta volver para cerrar el año. Estoy vivo, es un montón. La pasé mal, toqué la muerte. Estoy bien físicamente. No lo sufría, era lo que pasaba, yo era como un testigo de la muerte. Uno cree aprender unas cosas, que en definitiva lo que vale es lo que se vive. Es increíble lo que hicieron los médicos. Tuve un aneurisma, que es como un cortocircuito en el cerebro. En general muchísima gente muere con eso. A mí me lo detectaron rápido. Me lo pudieron operar. Pudieron encapsular el aneurisma y me salvé", detalló.

En ese sentido, explicó que eso también pudo ocurrir "porque el cuerpo mío resistió". "Fue una operación tremenda, fueron muchísimos días de internación", señaló, remarcando su buena condición física y aclarando que fue uno de los atenuantes a la hora de su recuperación. El regreso fue "Tato" fue breve, parte de un programa grabado que cerró el año con su presencia simbólica. Eleonora Cole, quien lo reemplazó durante su ausencia todo este tiempo, no pudo ocultar la emoción al recibirlo: "Nos vino a visitar un ratito el capitán del barco, el querido Tato Young. Te extrañamos mucho todos estos meses amigo. No hay mejor manera de cerrar el año", le dijo.

Días antes, Tato había conmovido a sus seguidores con un mensaje en X (ex Twitter), donde expresó su agradecimiento a todos los que lo apoyaron en los momentos más oscuros. "Un montón de gente se reúne para salvar una vida y ganarle un aneurisma que parecía letal. La deuda es para siempre", escribió. En sus palabras, destacó el papel crucial de su familia, especialmente de su esposa Lorena Maciel y de sus hijos. También agradeció a sus colegas de Radio Mitre y a los oyentes que, sin saberlo, le brindaron fuerza para seguir adelante. "Gracias totales", cerró en su mensaje, con la calidez que lo caracteriza.

El posteo del Tato Young tras haberse recuperado.

El regreso de Young coincidió con un momento de profunda reflexión en su vida: la despedida de su colega y mentor Jorge Lanata. En la sala velatoria, Tato rindió homenaje al hombre que marcó su carrera. "Él fue nuestro guía, nuestra gran inspiración", dijo emocionado. Al recordar los últimos días de Lanata en la radio, Young no pudo evitar admirar su perseverancia: "Era un animal, veía mejor que los demás. Seguía a pesar de que todo le costaba mucho más".

El accidente cerebrovascular que sufrió Young en septiembre marcó un antes y un después en su vida. La intervención quirúrgica que le salvó la vida fue solo el inicio de una ardua recuperación que, contra todo pronóstico, lo devolvió a su hogar y, ahora, a los micrófonos que tanto ama. "Volver es un regalo. Y estoy acá para disfrutarlo", resumió Young, dejando claro que el 2025 será el año en que el capitán retome el mando con más ganas que nunca.

Tato Young

Con su regreso oficial programado para febrero de 2025, Tato Young se perfila como un ejemplo de resiliencia, fuerza y gratitud. Su historia no es solo la de un sobreviviente, sino la de alguien que, tras haber tocado la muerte, decidió aferrarse a la vida con todas sus fuerzas.