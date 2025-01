Martín Ku confirmó el secreto a voces que le guardaba a Marisol: "Soy una mierd*"

El pasado domingo se dio a conocer la noticia de que un ex participante de Gran Hermano puso punto final a su relación: traiciones, humillaciones y despido laboral marcaron la separación de Martín Ku y su novia Marisol.

En reiteradas ocasiones, el romance de los jóvenes se convirtió en tendencia en redes sociales: en un primer momento, la influencer ingresó a la casa más famosa del mundo y en el juego "congelados" felicitó a su novio por ganar una vivienda Roca, así cómo le pidió tener hijos cuando el reality show terminara. Una segunda oportunidad viral fue cuando su pareja volvió a ingresar, pero esta vez para convivir unos días y ayudarlo a dar un paso más en el juego.

De los sueños de formar una familia a estar separados: Martín Ku y Marisol ya no están juntos

Una vez fuera de la casa, la ternura que generaron dentro de Gran Hermano se fue por el piso: peleas en vivo, rumores de infidelidad e imágenes de "El Chino" con la mamá de Tomás Holder marcaron el comienzo de una ruptura. Fue en el ciclo Team Ubfal, donde Guillermo Barrios contó detalles del final de la relación: "Separación definitiva entre Martín Ku y Marisol. Estoy hablando con una persona que es núcleo de la pareja y me dice: muchas mentiras seguidas , humillaciones y falta de trabajo porque ahora Martín no va a trabajar más con Marisol", precisó el periodista.

Según más detalles, la joven se encontraba complicada anímicamente debido a su despido: "Ella se queda sin trabajo, él sigue con su streaming y en la noche de los ex de Gran Hermano también", confesó Barrios.

Martín Ku justifica sus infidelidades y genera repudio en las redes sociales

Mientras las especulaciones y comentarios se apoderaron de las redes sociales, Martín Ku decidió romper el silencio y contar su versión de los hechos: "Ya no estamos más juntos, nosotros venimos mal hace bastante tiempo. Nunca lo pudimos comunicar bien, siempre fue falta de comunicación", comenzó su descargo en su stream en República Z (que está en la cuerda floja por la poca audiencia que tiene a diario)

"Yo me mandé un montón de cagadas, básicamente le fui infiel y la verdad que de mi parte estuvo demasiado mal. Me puse muy triste, angustiado porque obviamente perdí a una persona importante para mí", explicó pero lejos de lograr empatía sus palabras generaron un repudio colectivo: "De todas formas la relación ya la quería terminar hace mucho tiempo, pero nunca tuve los huevos para hacerlo ".

Martin Ku se excusó en la falta de comunicación para justificar sus infidelidades y humillaciones públicas hacia Marisol: " Fui una mierd* de persona , lo sé. En privado le pedí disculpas y ella lo quiso llevar a lo público", lanzó un palito hacia su ex novia y continuó: "Vos podés ser una persona pública pero podes guardar tu vida privada igual. No por ser una persona pública tenes que contar todo lo que pasa en tu vida".