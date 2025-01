Tenso momento de Juli Poggio en Carlos Paz: "¿Sos o te hacés?"

Juli Poggio se encuentra protagonizando lo que siempre soñó: debuta en Carlos Paz con la obra "Zoom, acércate más" en el teatro Luxor. Acompañada de su hermana Lolo y de July Marín, es una propuesta artística digital para toda la familia, enfocada en aproximarse a las emociones de los más jóvenes con el poder de la música. Pese a tratar de ser correcta y dar un buen mensaje a sus fanáticos, el pasado martes estuvo en DDM e hizo una inesperada confesión que dio que hablar.

La ex participante de Gran Hermano habló de su presente artístico así como deschavó algunos detalles sobre los hombres con los que no estaría: "No, por suerte no, yo tengo cancelados a todos los futbolistas, ya saben que conmigo ¡Cero! No me gusta el rubro, siento que son medio paje*** . No es nada personal contra nadie, pero no, no me meto en ese rubro", comenzó su momento de confesión.

Juli Poggio llegó a Carlos Paz con su obra teatral juvenil

Si bien todo era risas y éxitos, el ambiente se volvió tenso cuando desde el piso, Mimi Alvarado trató de exponer a Juli Poggio : " Yo quiero saber si eres o te hacés, porque la verdad no logro sacarte la ficha , aunque me parezcas divina", consultó sin titubear, aunque no esperaba que la influencer se plante con fuerte personalidad.

"¿Si me hago qué Mimi?", preguntó la entrevistada aunque había entendido perfectamente la intención de la mediática, que le aclaró: " Si te hacés la inocente ". La joven actriz le puso los puntos al instante: "No, no me hago la inocente Mimi. Y no, nadie se lo pregunta, ni nadie me lo pregunta". Y siguió: "Todas las personas que me conocen y que me conocieron en Gran Hermano saben cómo soy", dejó muda a Mimi Alvarado.

Juli Poggio entendió a la perfección que sus seguidores son en su mayoría menores de edad, por lo que a través de sus entrevistas trata de enviar un mensaje consciente y fuera de las polémicas. Es así que fue tildada de hacerse la "inocente", aunque fuera de la cámara la joven sigue una vida acorde a su edad donde sale a bailar, toma tragos y se vincula con hombres.