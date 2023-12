"Text me...": el tremendo negocio detrás del mensaje viral de Dua Lipa con su número de teléfono

Muchos la subestimaron y hasta la tildaron como "huevo sin sal", "poco simpática" y hasta con "poca gracia para bailar". Lo cierto es que si bien a algunos no les parece, la cantante inglesa Dua Lipa es una de las popstars del momento y su carrera va mucho más allá del baile o el canto. Sin ir más lejos, la artista tiene una conexión envidiable con su fandom, que existe por todo el mundo, que pocos del rubro tienen o sueñan con conseguir a lo largo de sus respectivas carreras.

Dua Lipa

Muchos recordarán la dramática escena que montó en plena pandemia: la cantante hizo un vivo contando una terrible desgracia. Faltaban solo horas para el lanzamiento de su disco "Future Nostalgia" cuando algún malintencionado filtró el material y le generó millones y millones de euros de pérdida; en ese momento la cantante lloró desconsolada desde su casa y sus fanáticos se solidarizaron rápidamente con ella.

Desde ese día, la inglesa recolectó el amor de muchos nuevos fanáticos que se volvieron los fervientes seguidores de su música. De hecho, cada vez que publica algo en sus redes sociales, causa furor. Así lo hizo con su último posteo donde compartió nada más y nada menos que ¡su número de teléfono!

Dua Lipa reacciona a la filtración de su disco

"Text me... 💋 +1 (917) 810-3415", posteó en su cuenta de X (antes Twitter) y dejó a todos pasados de revoluciones. Algunos contestaron: "Tus canciones promueven el sexo prematrimonial, que es un pecado. Por eso, a pesar de mi belleza, tendré que rechazar tu oferta"; "No sé si estás jodiendo o no", dijo otro fan; "Llamame, por favor"; "Tengo novia, perdón Dua"; "Me voy a casar, así que no gracias", fueron algunas de los más de 7 mil comentarios que generó la publicación.

El teléfono de Dua Lipa

BigBang quiso comprobar empíricamente que sea Dua quien contesta los mensajes; sin embargo, todo fue un fiasco: "Hola Dua, desde BigBang queremos decirte que sos la número 1". La respuesta fue un frío bot: "Hi welcome to Dua's text community - excited for what's to come..." En criollo, la cantante invita a sus fans a formar parte de una comunidad que la sigue.

Si usted sigue el link se encontrará con un formulario que indica que para ser parte de la comunidad hay que entregar algunos datos: nombre y apellido, dirección de mail, fecha de nacimiento y ciudad. Cuando se brinda esa información personal, el usuario queda inscripto en una molesta lista de difusión ¡Qué fiasco!

Otros famosos que hicieron lo mismo

No es algo propiamente genuino de Dua Lipa, algunos famosos como la humorista Amy Shumer, la cantante Jennifer López y hasta la mismísima actriz Kerry Washington lo hicieron. La razón se pude explicar fácilmente: con la proliferación de las redes sociales, muchos integrantes de los fandoms de las más famosas abrieron cuentas para hacer las respectivas odas a sus artistas favoritos.

Dua Lipa

Pero son tantas que la información se diluye. En contraposición, el WhatsApp es mucho más cercano e íntimo y sirve para que las noticias sobre los artistas se difundan de forma efectiva y personalísima tal cual los canales de difusión de la red social de mensajería móvil. En Argentina, el caso que se recuerda es el de Chano, vocalista de Tan Biónica, que en medio de una crisis existencial tuiteó: "Cuando te sientas sol@ y cuando no, siempre contás conmigo. Chano celu: XXXXXXXXXX. Besos".

Chano Charpentier

La publicación estalló en pocos minutos y el cantante reconoció que chateó con 67 personas a las que les habló personalmente y hasta los deleitó con pases musicales acompañándose con su piano: "Ya corté de atender llamadas por el día de hoy, me mandaron más de 49 mil WhatsApp, hablé con más de 67 de ustedes, familias, novios, novias, les grabé saludos, les toqué canciones en el piano únicas, versiones inigualables y con el correr de las llamadas me di cuenta que éste no era un servicio que hacía yo para ustedes, sino que yo recibía la mejor parte", había dicho en ese momento.