Tinelli, al borde del abismo en América TV: cheques sin fondo, bajo rating y peligra su gerencia en el canal de Vila

El horno no está para bollos y la paciencia, aparentemente, se acabó con Marcelo Hugo Tinelli en América TV. "Bueno, les tengo una información de último momento, algo que yo ya sabía, la información ya la tenía, pero bueno, ahora comenzó a tomar un poco más de vuelo, por así decirlo. ¿Marcelo Tinelli se queda fuera de América? Está debiendo plata con el tema pago de sueldos del mes de diciembre y el Bailando está haciendo un número muy bajo", informó el periodista Nacho Rodríguez.

Zaira Nara y Marcelo Tinelli

Para entender lo que está ocurriendo con el conductor de Bolívar, hay que volver en el tiempo hasta marzo del 2023. América TV pasaba (y pasa actualmente porque nada cambio por ahora) uno de sus peores momentos televisivos. Sin rating, y midiéndose con la popularidad que tiene Telefe, el canal había decidido apostar todo al conductor más famoso de los últimos años para intentar hacer pico nuevamente con un nuevo show y espectáculo. Buenas noches, América, otra vez.

Pero la señal atravesaba -y atraviesa- su peor momento. En bancarrota, con el rating más bajo de su historia y con una sangría de figuras históricas. Esto motivó a su cúpula a buscar, desesperadamente, un nuevo rumbo tanto en lo artístico como en lo empresarial. Mientras algunos de sus directivos esperaba sacarse de encima a la empresa, pudieron meter un "volantazo" que les dio algo de aliento al principio y que, a la larga, los terminó estrellando contra el paredón: la contratación de Tinelli

Para ser claros. La emisora estaba en venta. El valor para hacerse con América era de 58 millones de dólares, lo que pretendía Daniel Vila, e incluso, Marcelo Fígoli estuvo a punto de comprarle el medio al mendocino y a José Luis Manzano. El dueño de Alpha Media pujaba con Gustavo Scaglione, dueño de La Capital de Rosario, por el paquete accionario que comparten Vila y Manzano con Gabriel Hochbaum. La otra mitad del Grupo está en manos de Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical.

Marcelo Tinelli y Millet Figueroa, en pleno coqueteo durante el Bailando 2023.

Sin embargo, la compra de Fígoli se cayó porque finalmente Vila decidió no vender debido, según pudo saber BigBang , a que se trataba de un año electoral al que buscaban sacarle rédito, aunque el tiro finalmente les terminó saliendo por la culata tras la victoria de Javier Milei. Lo que estaba en venta era todo el paquete de empresas bajo la órbita del grupo que incluye a los canales América, A24, Radio La Red, Radio Blue y una serie de medios del interior en Mendoza y en San Juan.

Hasta marzo del año pasado, eran innumerable la cantidad veces que América había intentado llevarse a Tinelli a su canal. Pero el "cabezón" era intocable, carísimo y, en ese momento, todo lo que tocaba era oro. Hoy, eso no solo no es así, sino que a 9 meses de su arribo, el Bailando ser mueve entre los 3 y 5 puntos de rating, muy lejos de los dos decimales que pretendía la señal y que había prometido el ex presidente de San Lorenzo. Además, tampoco paga los sueldos y debe todo diciembre del 2024.

Tras una reunión entre Tinelli, Vila y Manzano en Punta del Este, que son los socios mayoritarios, se llegó as un acuerdo: darle la gerencia artística al hincha del Ciclón. De aquel encuentro, Belocopitt no participó porque, desde un principio, se opuso a la llegada del conductor en este contexto de malaria. "No tenemos plata para pagarle", habrían sido las palabras del empresario, pero Manzano le aseguró que se iba a encargar de conseguir la plata para pagarle. "¡La la pongo yo!", le dijo.

Marcelo Tinelli

Aunque Belocopitt insistió: "No estamos en condiciones. Estamos desbalanceados, tuvimos un año espantoso, tuvimos que echar gente disfrazado de retiro voluntario, hay una lista para seguir, no nos entra publicidad...". Y sumó: "Los números no cierran por ningún lado". La historia ya es públicamente conocida: Vila y Manzano se salieron con la suya y le dieron control absoluto a Tinelli para modificar la grilla del canal en su búsqueda desesperada por aumentar el rating de la señal.

A casi 10 meses de aquel arreglo, América está de cabeza. "Tinelli está debiendo plata con el tema pago de sueldos del mes de diciembre, no cobraron los trabajadores en ese mes, y les dijeron también que en enero es probable que tampoco cobren su sueldo. Hay una información que aseguran de que Marcelo Tinelli ya no sería gerente de programación a partir de febrero en la pantalla de América. ¿Cuánto duró? Un embarazo, nueve meses, muy poquito", detalló Rodríguez en Radio 10.

Con la señal en llamas, la cúpula directiva del canal planea rescindirle su contrato de 4 largos años "ahora en febrero". "Esto también viene a colación de que primero el Bailando está haciendo un número muy bajo. ¿Cuánto está haciendo? Anda entre los 4.2, 4.1 y 3 puntos de rating. Lo están analizando desde América porque los números no cierran con este tema del ajuste y demás que están teniendo algunos canales de televisión, o la mayoría, en realidad, de los canales", sumó el periodista.

marcelo-tinelli-bailando-03

De acuerdo con la información, América ya comenzó a reducir todo tipo de costos y entre ellos estaría la costosa figura de Tinelli. "Ya empezaron a reducir con algunos programas. Por ejemplo, sin ir más lejos, el programa de Pamela David tiene menos panelistas ahora actualmente, otros programas que estiran sus horarios como para cubrir algunas franjas, no están conformes tampoco con lo que es la programación de Marcelo porque no rinde en realidad", detallaron en Radio 10.

Y sumaron: "Está muy difícil la posibilidad de que Marcelo siga y si sigue, va a estar muy acotado presupuestariamente. El programa Ángel de Brito te hace un promedio de 3.5 y el programa de Marcelo te hace 4. De Brito es el que más factura en América, ya con eso te digo todo, en cuanto a publicidad también, entonces, ¿qué vas a preferir? ¿un Bailando que te genera pérdidas o un programa que te genera ganancias?".

El aspecto deudor de Tinelli tampoco cierra en los pasillos de América. A la denuncia pública de Marcelo Moretti, el nuevo presidente de San Lorenzo, que acusó a Tinelli de ser el responsable del "vaciamiento" del club, se le suma la nueva cantidad de cheques rebotados que registra el oriundo de Bolívar. "345 cheques sin fondo por más de 700 millones de pesos para el señor Marcelo Tinelli", adelantó Nacho Rodríguez, los cuales se suman a la feroz deuda que debe el conductor, según el BCRA.

Tinelli y su inmensa cantidad de deudas

A lo largo del 2022, varios protagonistas optaron por reclamar públicamente las deudas que el conductor mantenía con ellos a través de las redes sociales. Esto debido a que el conductor o su entorno, no atendía sus llamadas, no responde los mails o "les clavaba el visto" a sus mensajes.

Por ejemplo, Silvio Santander -que logró convertir a San Lorenzo en pentacampeón de la Liga Nacional en julio del año pasado, despidiéndose entre elogios y aplausos- le reclamó públicamente a Tinelli una deuda que el club mantiene con él a 10 meses de su salida.

Aquel reclamo se sumó al de los jugadores Alex Pérez, Claudio Pereira, Jerome Meyinsse, Eric Dawson, Mathías Calfani, Justin Williams, Gani Lawal, Ramón Clemente, Donald Sims, y el agente de este último, Ben Pensack. Solamente teniendo en cuenta a estos jugadores que hicieron el reclamo correspondiente ante la FIBA, la deuda de Marcelo Hugo ascendía hasta los 800.000 dólares sin tener en cuenta los 700 mil que le adeudan a Santander.

marcelo-tinelli-1562775

Varios de los concursantes de Hogar Dulce Hogar -ciclo producido por LaFlia- habían reclamado que no cobraron los premios semanales, ni los premios diarios, ni los Kits de herramientas que ganaron trabajando en el programa. A esto, el Banco Central de la República Argentina expuso a Tinelli: más de 236 cheques rebotados por $633 millones.

De acuerdo con Forbes, los beneficiarios de los cheques que pertenecen a empresas controladas por el empresario y conductor argentino, como LaFlia Contenidos y Publicidad e imagen SRL, tienen dificultades para cobrar. Una persona tomó nota de la realidad financiera de Tinelli el 25 de abril del 2022, cuando un cheque de LaFlia Contenidos por $750.334,20 fue rebotado por falta de fondos.

Diez días después, otro cheque de la misma productora, por un monto similar al anterior, corrió la misma suerte y fue informado al registro de deudores de la máxima autoridad monetaria del país. Estos dos últimos se sumaron a una larga lista de cheques sin fondos que, en algunos casos, se remontan al año 2019. Existe un documento que no fue honrado del 1 de julio de 2019 de la firma Nasta Producciones SRL, productora de eventos, por $150.333.

Desde el 2019 en adelante, se pueden contabilizar 236 cheques rebotados por un monto de $633.229.384,17. En la cuenta de personas jurídicas de Marcelo Hugo Tinelli existe un cheque mal conformado por $3.878.400 y 31 cheques abonados que suman un total de $28.713.372,38. Si se mide la performance financiera en porcentajes, arroja un magro 4,51% del monto abonado en todos los cheques emitidos por el empresario a través de personas jurídicas.

A título personal, el Banco Central detalló la existencia de 94 cheques rechazados entre los años 2020 y 2022 por un monto cercano a los 70 millones de parte de Tinelli. Según el organismo, durante ese lapso, cubrió 26 cheques por 42,6 millones de pesos y abonó sólo el 27,6 % que entregó, aunque cubrió casi el 60,93% de las cifras monetarias que puso en circulación a través de esos documentos.