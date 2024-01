"Me quiso pegar": la ex de Lauty Gram reveló que la "China" la apuró mal en una fiesta

Mientras Eugenia "la China" Suárez y Lauty Gram disfrutan de sus vacaciones en Punta del Este (después de haber celebrado el cumpleaños del reggaetonero en Miami), la ex del cantante, Madison Segreti, rompió el silencio y, tras casi un mes de rumores, confirmó que la actriz le quiso pegar cuando se encontraron "meses atrás" en una fiesta.

Todo sucedió en el marco de una entrevista en la que le preguntaron a la influencier si eran ciertos los rumores -difundidos por Coti Romero- de que la actriz le habría querido pegar. "No soy de hablar del tema, porque sé diferenciar las cosas que pasan en la relación. No es algo que quiero contar para ir al escándalo, como puede decir la gente", intentó esquivar.

Madison Segreti

"Tampoco voy a negar que es una mujer hermosa. Esto paso hace meses y hay más personas que fueron testigos. No soy conocida por meterme en problemas o por hacer bardo. No estoy para cubrirle el ort... a nadie. Con él (por su ex) tengo cero problema. Le deseo lo mejor. Siempre fue así y lo va a seguir siendo, porque es una persona importante, pero ella fue muy mala conmigo", reconoció.

Todo sucedió meses atrás cuando Madison se encontraba junto a su hermana en una fiesta y se cruzaron con Suárez. Al parecer, la ex Casi Ángeles no sólo las apuró, sino que pidió que las sacaran del lugar porque sino iba a terminar "cagándola a piñas".

"Esa secuencia que se dijo, de que me quería pegar, es verdad. Me quiso apurar a mi y a mi hermana, nos quiso sacar. En vacrias ocasiones ha dicho: 'Sacámela de acá que la cago a piñas'. No fue sólo una vez. Ella tiene 31 y yo tengo 18", resaltó.