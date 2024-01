"Sesentero", "tacaño" e "infiel": Delfina Wagner destrozó a Alfa, tras presentar a su nueva pareja

Walter Santiago, más conocido como Alfa, volvió a apostar al amor como en un abrir y cerrar de ojos. Es que después de estar en pareja durante siete meses con Delfina Wagner, casi 40 años menor que él, se mostró nuevamente en un romance y esta vez con la periodista Florencia Epelbaum, con quien ya compartió viajes, eventos y citas románticas en público.

Alfa junto a su novia Florencia Epelbaum

Es una obviedad que al ex participante de Gran Hermano le gustan las mujeres que son mucho más jóvenes que él y es sin dudas de lo que más se habla cada vez que le toca presentar a su nueva pretendiente. Es que cuando estuvo con Wagner, la joven libertaria tenía tan sólo 20 años y se paseaban de evento en evento como si fuesen marido y mujer. Ahora, la distancia se achicó porque Epelbaum tiene 35 años, es decir, es 26 años menor que él.

Poco se habló sobre la separación de Alfa con Wagner e incluso pasó hasta medianamente desapercibido, porque pasaron de estar juntos en los eventos, de ir incluso hasta el Martín Fierro a no mostrarse más en ningún lado. Días más tarde de lo sucedido, fue el ex "hermanito" quien lo confirmó ante la prensa para que dejaran de preguntarle sobre ella.

Alfa y Delfina Wagner en Martín Fierro.

Sin embargo, las cosas no parecen haber terminado del todo bien porque ni bien Alfa confirmó en el programa de Georgina Barbarossa su nueva relación, fue la joven libertaria la que lanzó diversos tweets asegurando que hace tan sólo un mes, el panelista de "La Peña del Morfi" la estaba invitando a salir y pidiéndole de regresar. Además, lo trató de "tacaño"; "sesentañero" e "infiel".

Alfa y Florencia se sentaron en el sillón de Barbarossa y admitieron estar en una relación. La joven de 35 años se describió como "cordobesa, cronista y conductora" y aclaró que tiene "autonomía", por lo cual dejó en evidencia que "no me controla ni mi mamá ni mi papá". Justo en ese momento, Wagner entró en su cuenta oficial de Twitter (X) para expresar su malestar.

Lo primero que escribió fue acerca de las invitaciones que le estaba realizando el ex GH hace tan sólo un mes y las propuestas de recomponer la relación dejándolo totalmente mal parado. "Pobre su nueva 'novia', hasta hace menos de un mes me estaba invitando a vivir con él, ofreciéndome regalos y llamándome todos los días para volver conmigo".

Tweet de Delfina Wagner contra Alfa.

Además de eso, indicó que a la cronista de Mañanísima se le "viene" algo muy duro en su vida por la forma de vivir que tiene Alfa. "Y pobre esa chica no sabe la que se le viene, el tipo tiene un par de Mercedes pero es la persona más tacaña que existe, y ni hablar cuando te empiece a pedir que te tiñas el pelo de otro color o te vistas menos 'provocativa' para encajar en su mente de sesentañero".

Tweet de Delfina Wagner contra Alfa.

Al día siguiente, siguió dando detalles de lo que fue su relación y hasta admitió que Alfa le había sido infiel y que sintió que por "compromiso" para que lo perdone, hizo pública la relación. En esa misma línea, disparó que probablemente esté teniendo la misma actitud con la actual.

Tweet de Delfina Wagner contra Alfa.

"Me acuerdo cuando fuimos a Telefe e hicimos público el vínculo solo porque él sentía culpa por haberme gorreado en Uruguay, será que a está ya le habrá hecho lo mismo? ojo si te dice "florcita" porque le abrís su teléfono y son un jardín en primavera...", escribió.

Cuando un usuario le consultó sobre la separación, respondió: "Lo dejé porque a pesar de haberle perdonado infidelidades y maltrato (estaba enamorada y evidentemente yo tenía baja autoestima) me harté de estar con un mujeriego y cero detallista (y no hablo de plata, en tantos meses no recibí ni una sola flor) que encima es súper controlador".

Tweet de Delfina Wagner contra Alfa.

Toda esta catarata de tweets se da justo en el momento en que Alfa y Florencia se encuentran de viaje en Punta del Este y que vivieron juntos un evento en el cual presenciaron cientos de famosos y personajes de la farándula. Ahí mismo se mostraron por primera vez ante el público como una pareja consolidada.