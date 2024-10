Filtran un video de Santiago Artemis en estado deplorable: "Me da mucha vergüenza..."

En las últimas horas, a través de la cuenta de X, LAM publicó dos videos de Santiago Artemis. El fin de semana no fue de los mejores para el diseñador, que se lo vio llorando en el piso de la puerta de un boliche de los bosques de Palermo, y luego caminando por una calle en no muy buenas condiciones: "Escándalo en boliche. Santiago Artemis se encontró en una disco con dos personas que se sintieron maltratadas y denigradas con él en el pasado, y el clima se puso tenso. Santiago abandona el boliche por esto", escribió Pepe Ochoa, encargado de la red social del programa de Ángel De Brito.

El joven de 33 años salió a aclarar los rumores sobre lo sucedido aquella noche. En un primero momento dialogó con Fede Flowers y luego realizó un vivo en su cuenta personal de Instagram: "Estoy bien, pero necesito aclarar esto porque no fue nada grave . Se me rompió un taco, me tropecé y la gente, precisamente una persona llamada Julieta, que me odia, me grabó y mencionó a todo el mundo para hacerme quedar mal", le dijo al panelista.

Intentan cancelar a Santiago Artemis

A través de audios de WhatsApp, Artemis quiso negar cualquier gravedad: "Me voy a defender, chabón. O sea, fui a bailar simplemente. Yo, con todo lo show que soy, soy cero de defenderme, pero esto no lo voy a permitir ", agregó el diseñador de moda, que este domingo ya repuesto contó más a fondo cómo fue el tenso episodio.

Se cansó y salió a ventilar

Cómodo, con una copa de champagne, Santiago Artemis realizó un vivo y reveló los detalles sobre su fin de semana: " Me da mucha vergüenza este video , pero no voy a permitir que me falten el respeto de esta forma. Les voy a aclarar lo que pasó. Pasaron cosas muy humillantes. Yo hace casi tres años que no voy a bailar, no me gusta. Pero dije 'date una oportunidad', fui a la fiesta", comenzó su relato.

Artemis continuó: "Me tiraron vodka en la espalda, yo sinceramente no lo podía creer. Ahí me empecé a dar cuenta que Julieta, y otras personas, estaban empezando a plantar semillas 'no te juntes con Artemis'. Pedí un Gin-tonic aguado, para no ponerme en pedo. La fiesta pasó, cuando son las 4 am, alguien, cuando yo subo las escaleras, un chico me empuja y el taco aguja se va para adelante. Entonces estuve dos horas caminando medio clueco para no terminar de romper el taco", señaló.

El episodio del fin de semana, fue utilizado por personas que tuvieron problemas con el diseñador en el pasado, que salieron a contar detalles para cancelar al mediático. Cansado de esta actitud, el protagonista se plantó: "Cuando salgo a pedir mi auto, en la puerta hay piedritas, me tropecé y se me termina de romper el taco. Ahí es donde esta chica Julieta me empieza a filmar. Me caí en pedo y se me rompió un taco, eso fue todo . Yo estaba llorando porque me da miedo la autoridad, y estaba en el piso porque me tropecé y se me dobló el tobillo", explicó.

"Julieta me robó 50 mil pesos de la cartera, me sacó las llaves de mi casa, tuve que llamar a un cerrajero. Imagínense llegar a tu casa sin llave. Y me quiso robar los lentes, yo en la ignorancia pensando que me los quería cuidar, pero me los quería robar. Para las personas que piensan que yo estaba reventado en un boliche y estaba en el piso peleándome con la policía, están equivocados", continuó su historia el modisto.

Opiniones de X sobre los datos que se conocen de Santiago Artemis

Con bronca, y algunos momentos riéndose de la situación, Santiago Artemis concluyó: "Yo necesito defenderme, porque no era un borracho golpeando gente, estaba llorando porque se me rompió el taco y me tropecé en las piedritas... Y alguien me estaba filmando. Hasta ahora me siento avergonzado, no debería darle entidad, pero estoy en un video tirado en el piso llorando en un boliche. Lo que supuestamente era una fiesta divertida se convirtió en una pesadilla, y no voy a permitir que me traten así. No quiero venganza, quiero que me dejen en paz . No te hice nada".

Con su nombre en tendencia en redes sociales, los usuarios salieron a su cruce: "Me encanta ver sufrir a Santiago Artemis porque sé de primera mano que durante años fue un abusador y un maltratador. Su taco roto gate no es más que todo eso que hizo, volviendo en forma de fichas y poniendo en riesgo la merseada que es su marca personal", fue uno de los comentarios más destacados, además algunos cibernautas lo criticaron por hablar inglés y español en la misma oración.