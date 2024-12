Tomás Dente apuntó contra Toto y Araceli a base de discriminación y violencia: "¡Son una porquería!"

La polémica por el sketch de Olga en el que Tomás "Toto" Kirzner interpretó a un aggiornado Jesús, continúa con fuerza y suma nuevos protagonistas segundo a segundo. Ahora el que apuntó contra el joven y su madre Araceli González, quien defendió a su hijo en las redes, fue el periodista Tomás Dente desde su programa El impertinente por Net TV. El conductor fue muy duro y apeló a la discriminación y a la violencia verbal para defender sus convicciones religiosas, por las cuales aseguró que daría su propia vida.

"Estamos relativizando una burla, una blasfemia hacia Jesús, hacia la Virgen. La Virgen que te acompaña en tus momentos más difíciles, más duros. Jesús que te acompaña en los duelos, cuando perdés a una persona. El Santo Rosario, que es el alma por excelencia. Que rezás todos los días pidiendo por la salud de tus hijos, de tus padres, de tus amigos. Por tu bienestar económico. Me da ganas de llorar el nivel de hijaputez de esta gente. Son una porquería. Eso es lo que son", cuestionó un enojadísimo Dente.

"Araceli González no tenés vergüenza. Te perdí el respeto. A tu hijo, el bobo ese, se lo perdí hace mucho. ¡Callate la boca, cerrá la boca Araceli González! Verdaderamente me sorprende la tibieza con la cual los medios están tratando el tema. ¡Qué más nos queda! ¡Se están riendo de Jesús fumando un porro!", protestó a continuación, preocupado por la parodia que realizaron en el canal de Migue Granados.

"Yo soy capaz de dar la vida por mis convicciones religiosas. Si vienen y me ponen un arma en la sien y me dicen: 'negá a Dios o te mato'. ¡Matame! Porque Dios es mi vida y es el sentido de mi vida", reveló un comprometido Dente, quien después pareció olvidar sus valores cristianos por unos segundos. "Y a ustedes les chupa un huevo. A vos, al nabo de tu hijo que no sirve para nada, al resto de los pibes que conforman estos streamings pedorros. Que hay que cancelar. Alguien tiene que hacer algo. Que el peso de la Justicia caiga sobre ellos", pidió.

Tomás "Toto" Kirzner y su mamá Araceli González.

La discriminación se hizo evidente enseguida, cuando hasta se refirió a los integrantes de Olga que protagonizaron el sketch. "No puede ser. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ellos pueden meterse con Jesús, con la Virgen, con San José. Ahora, yo no puedo hablar de los cuerpos de ellos. O de la cara de estúpido que tiene el pibe ese. O de la otra gorda impresentable que estaba haciendo de la Virgen María. Porque de los cuerpos no se habla. ¿No es asimétrico que yo no pueda hablar de los cuerpos y vos puedas meterte con Jesús y la Virgen?", se preguntó.

Quien interpretó a la Virgen María es la locutora Evelyn Botto, quien junto a Martín Rechimuzzi y Noelia Custodio hacen Mi primo es así, el programa del cual también participa Kirzner en Olga. La decisión de hacer este sketch tampoco que fue algo original, ya que sus rivales de Luzu TV lo habían hecho tiempo atrás con Pablo Agustín y el influencer conocido como La Faraona como protagonistas.

"¿Dónde están nuestros valores, señores? El temor de Dios. ¿Saben por qué nos arrodillamos cada vez que rezamos? Porque no somos nada en comparación de lo que es Dios. Tener una actitud de asombro, genuflexa ante Dios. Somos una cosa muy chiquitita. Somos la nada al lado de Dios. Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente", explicó Dente, casi en una clase de catequesis. "¿Cómo puede ser que se vapulee así la imagen de Jesús y de la Virgen y que no hagamos nada?", añadió.

Al mismo tiempo, de cara a la polémica por los discursos de odio que despertó el sketch, Dente aseguró que su intención "no es generar riña entre religiones", porque vio "un antisemitismo horrible este fin de semana en las redes". "Acá lo que exigimos es respeto. Hacia mi credo, hacia tu credo", cerró.