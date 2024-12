¿Maxi López y Mauro Icardi aliados?: el antecedente que complica la situación legal de Wanda Nara

Mientras Wanda Nara presume por redes sociales su viaje por Milán junto a su novio Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante, en Argentina la esperan un sin fin de denuncias. Y es que el pasado sábado, Mauro Icardi se cansó y realizó un nuevo movimiento legal: la Justicia ordenó que la mediática le restituya sus dos hijas al futbolista hasta el 25 de diciembre pero ella no cumplió y él fue a denunciarla.

Fue Yanina Latorre la encargada de transmitir las novedades de la polémica separación de la conductora de Bake Off y el deportista. Luego de compartir una velada con amigos y promocionar los canjes, la panelista reveló que el joven todavía no logró el reencuentro con Francesca e Isabella Icardi, ya que Nora Colosimo, su ex suegra, nunca le atendió el teléfono y en los domicilios registrados tampoco encuentro a nadie: "Icardi está en la comisaría por impedimento de contacto", contó la panelista de LAM.

Wanda Nara no permitiría el contacto de Mauro Icardi y sus hijas

"Ayer 14.30, salió la resolución para que le restituyan sus hijas hasta el 25 de diciembre. Nunca le atendieron el teléfono para pasar a buscarlas", informó la angelita y continuó: "Hoy tampoco lo atendieron. Fue a buscar a sus hijas al Chateau y no estaban. Fueron a la casa de Nora, tampoco estaban".

Por órdenes de Wanda Nara, las menores de la familia no ven a su padre así como tampoco le permiten un contacto telefónico: "Se pasan por el cul* la orden del juez. A las niñas les sacaron los teléfonos y él no las puede llamar ni ver, cuando hacían videollamadas todos los días", contó Yanina a través de sus historias de Instagram.

Yanina Latorre contó el complicado fin de semana de Mauro Icardi al no poder ver a sus hijas

Por último, Latorre que comparte abogada con el futbolista, publicó el encabezado de la denuncia que presentó Icardi, para demostrar así que no miente, como la Bad Bitch dio a entender en reiteradas declaraciones: "Aquí el encabezado de la denuncia por impedimento de contacto y delito de desobediencia ", concluyó.

Por su lado, Pepe Ochoa sumó información al asunto: "Nora se negaba a entregárselas. Llamó a Ana Rosenfeld. Luego se apersonaron en el Chateau la psicóloga, la asistente social del Juzgado, su abogada y Mauro. Esto va a ser un quilombo todo ".

La historia de Maxi López que demostraría que Wanda Nara es la villana de la historia

En las últimas horas, trascendió una vieja imagen de Maxi López -el otro ex de Wanda- donde acusó a la modelo de no poder ver a sus hijos: "Feliz dia del padre a todos los padres del mundo. Aunque no me dejen verlos desde hace 10 meses y te empeñes en cortar lazos, siempre voy a estar ahí para ellos", comenzó su discurso el deportista junto a una foto con la Torre Eiffel de fondo: "Es algo que no vas a poder entender ni tener la capacidad nunca. Los extraño mis pollos, pero ustedes ya lo saben", había apuntado años atrás contra quien supo ser su esposa.

Pese a los años de conflictos legales y mediáticos, López y Wanda Nara lograron limar asperezas y mantienen una cordial relación por sus tres niños, tanto así, que recientemente circuló una imagen de López junto a L-Gante, la nueva pareja de su ex.