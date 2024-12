"No te cuelgues de mí": Yanina Latorre estalló tras las acusaciones de antisemitismo de Romina Manguel

El sketch de Olga del pesebre, con Tomás "Toto" Kirzner como protagonista, sigue generando polémica en relación a la fuerte reacción que despertó en redes sociales por reírse de las costumbres cristianas. En ese marco, la periodista Romina Manguel tildó de antisemita a su colega Yanina Latorre, quien había soltado que "si a los judíos les llegás a hacer una parodia así, empiezan con el holocausto". La compañera de Ángel de Brito en LAM negó todo, pidió que no le rompa "las pelotas" y que no se cuelgue de ella.

"Me pareció que no estaba bien hecho", había señalado Latorre. "Y el tema es que me parece que si a los judíos les llegás a hacer una parodia así, empiezan con el holocausto, la muerte, qué sé yo. Pero me parece un montón que quieran hacerle una denuncia", fueron las palabras exactas que soltó en el stream Bondi.

Esto generó mucha preocupación en ciertos sectores de la colectividad judía que le dieron la interpretación que merece a la frase que banaliza el genocidio étnico vivido durante la Segunda Guerra Mundial. "Calculo que es un error del cual se va a retractar Yanina. Supongo que se va a retractar, que no quiso decir lo que dijo. No tiendo a pensar en la buena fe de estos comentarios, siempre tiendo a pensar mal, pero con la influencia que ella tiene podría dar una explicación en el marco de la cual lo está diciendo", pidió Manguel al aire de Radio con Vos.

"Cada vez que se habla de ellos, de ellos y nosotros, hay un sesgo que es muy difícil de soslayar", explicó después la conductora. Al mismo tiempo, cuestionó a Olga por el sketch realizado y los ninguneó con la metáfora de que "no son Cha cha chá", en relación al programa televisivo de humor absurdo de los años 90, protagonizado por Alfredo Caseros y Diego Capussotto, entre otros.

"¿Qué quisieron decir? ¿Qué quisieron comunicar? ¿A quiénes quisieron provocar? Y entonces, como 'Toto' Kirzner entienden que es judío porque es hijo de Adrián Suar, pero para la religión judía no es judío porque no es de vientre materno, porque la mamá es Araceli González y entiendo que no se convirtió. No lo sé. La verdad que no lo sé", señaló Manguel. "Horrible lo de Olga. No quiero decir lo de Olga porque fue particularmente un grupo lo de la parodia del pesebre. Desagradable. ¿Se puede hacer humor con cualquier cosa? Sí, humor", remarcó, en referencia a que lo hecho no fue gracioso.

La respuesta de Yanina Latorre a la acusación de antisemitismo de Romina Manguel.

La atendida de Yanina fue después de este pedido de su colega para que se rectifique por lo hecho, aunque la especialista en espectáculo decidió que no lo iba a hacer y hasta redobló la apuesta. "¡Esto le pasa por no ver ni escuchar lo que digo! ¡Que me la sobe bien sobada! ¡Espero que se restracte ella! ¡En ningún momento hablé de la colectividad judía! Sólo hablé de los de Olga. ¡Manguel no me rompas las pelotas, no te cuelgues de mi! Que yo sí estoy limpia", aseguró en su cuenta de X (ex Twitter).