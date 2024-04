Traición, infidelidad y números que no cierran: los motivos de la "guerra fría" entre Tauro y Lizy Tagliani

El lunes por la tarde se originó un puntapié mínimo entre Marcela Tauro y Lizy Tagliani que dio para hablar y dejó al descubierto algo que hasta ese momento no se sabía: la panelista y la conductora mantienen una guerra fría que, al parecer, se originó por un hombre.

Marcela Tauro habló de la traición de Lizy Tagliani.

Según trascendió, todo se originó por una traición que le hizo Tagliani a Tauro, cuando la panelista se encontraba en plena separación. Si bien nunca lo dieron a conocer, la periodista aseguró que hoy ya "no le duele", pero que en su momento sintió como si le hubiesen "clavado" un "puñal".

El hecho sucedió cuando en Intrusos mostraron una nota de Lizy para debatir las "polémicas" que transcurren dentro de los medios y los rumores que no terminan siendo ciertos. Frente a eso, Tauro no pudo ocultar su incomodidad y, molesta, lanzó: "Te metés conmigo mi amor y puedo comentar cositas. Puedo analizar cosas de la vida".

Sus compañeros, asombrados, la miraron sin entender qué estaba sucediendo, pero ella siguió con ese mismo furioso tono: "Yo siempre fui correcta con ella y muy amorosa. Ahora, cuando me clavó el puñal... la realidad es que sentí que me clavó el puñal y no me lo merecía, qué quéres que te diga".

Marcela Tauro habló sobre su pelea con Lizy Tagliani: "Me clavó un puñal".

Parecía que todo iba a culminar ahí, pero fue Laura Ufbal quien se quedó pensando en lo que podría haber pasado entre ambas, por lo que decidió a arriesgarse y preguntar. "Tauro: ¿Lo tuyo fue laboral o personal?". Y a la periodista, no le quedó otra que responder que efectivamente lo que había sucedido fue "personal".

En ese momento, Guido Záffora también se sumó al círculo de preguntas y le consultó: "¿Vos sentís que ella no lo sabe?". Pero Tauro lo interrumpió y marcó un parate en la conversación, dando a entender y a la vez explicando que ya no quería referirse sobre ese tema porque ya pasó y todos "se hacen los boludos".

"Pero basta. Si lo quiero contar, lo cuento. No pasó ahora. Me da bronca porque ustedes se hacen los boludos y yo fuera del aire conté esto. Entonces no lo quiero contar. Pasó y listo. Si yo lo hubiera querido contar en su momento, lo hubiera contado. Me molestó y me duele. Me dolió en ese momento, ya no. Me molesta que nos hagamos los tarados", manifestó.

Marcela Tauro habló sobre la "traición" de Lizy Tagliani.

A las horas siguientes, la misma Tauro dialogó en Teleshow y volvió a indicar que prefiere seguir manteniendo en privado la pelea con Lizy, aunque hizo hincapié en lo que sintió en ese momento y principalmente en qué etapa de su vida pasó. "Fue en un momento muy doloroso de mi vida el año pasado cuando murió mi mamá. No lo voy a contar públicamente porque tengo códigos", resaltó y sin dejar pasar la molestia, subrayó: "Critican a los periodistas y ellos se creen seres de luz".

A la noche, ya con todas las declaraciones arriba de la mesa y con una incógnita súper amplia sobre lo que pasó o no entre ambas, Ángel De Brito se metió en el medio y en su programa, abrió el debate para que las "Angelitas" no sólo den su opinión sino que también aporten lo que habían podido averiguar al respecto. "Me dice que no lo quiere contar, porque ya pasó un tiempo largo de esto. Me dijo que era una cosa fea. 'Ya está', me dice. 'Se la dan de buenas y eso me jode'", comentó el conductor de LAM.

Seguido a eso, Yanina Latorre amplió el margen un poco más: "Cuando Marcela Tauro contó en la radio tras bambalinas su separación, justo el mismo día que había fallecido su mamá, Lizy Tagliani habría llamado al ex novio de Marcela". Pero más allá de revelar que el problema fue una falta de "códigos" por parte de Lizy a Tauro, luego siguió comentando: "El pibe le reenvió a Marcela el chat de Lizy Tagliani".

Lizy Tagliani decidió evitar su interna con Tauro.

En esa línea, la esposa de Diego Latorre detalló que el enojo de Tauro era tal, que hasta pensó cruzar la raya hacia la violencia física: "Ella enloqueció y como ya no estaban más en el mismo programa, porque ella estaba con Santiago Del Moro y Lizy no estaba más, dijo que cuando la cruzaba la mataba".

Lizy Tagliani junto a Sebastián Nebot.

Con la información sobre la mesa, Fernanda Iglesias plantó una incógnita a resolver referido a "las fechas de Lizy", porque las cuentas no son claras y de ser verdad todo lo dicho, se podría estar hablando de que la conductora de La Peña del Morfi no sólo traicionó a Tauro, sino que podría haberle sido infiel a su marido, Sebastián Nebot.

A decir verdad, según lo que contó Latorre y los datos que aportó Tauro, el episodio sucedió cuando falleció la madre de la periodista de Intrusos, en agosto del 2023, y justamente tres meses antes, Lizy había dado el "sí" en el altar junto a Nebot. Entonces, dos más dos es cuatro.