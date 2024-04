Emiliano Pinsón abandonó la radio y contó cómo transita el Parkinson: "Los estudios me dieron mal"

La vida de Emiliano Pinsón, reconocido periodista deportivo, cambió de un día para el otro cuando, en febrero de 2021, le diagnosticaron Parkinson, aquel trastorno progresivo que afecta el sistema nervioso y las partes del cuerpo controladas por los nervios. "Hay mucho desconocimiento y temor. Es una enfermedad que asusta. Cuando me enteré, en febrero del 2021, estaba laburando en ESPN y sigo laburando ahí. Por suerte, en el trabajo me han bancado y me han dado más laburo. Te agarra miedo porque cuando sabés que tenés Parkinson, te preguntás si te dejarán seguir porque se piensa cualquier cosa", había contado el año pasado.

Emiliano Pinsón fue diagnosticado con Parkinson a en 2021

Lamentablemente a tres años de que le diagnosticaran la enfermedad neurodegenerativa, el periodista que saltó a la popularidad con el histórico programa Fútbol Para todos, protagonizado junto Germán Paoloski, Fernando Carlos y Walter Queijeiro, se despidió de su programa radial para enfocarse por completo a tratar la enfermedad y reveló cómo transita esta etapa de su vida. "Es mi último programa. El jueves pasado fui a hacerme unos estudios y no me dieron bien", contó.

En un emotivo momento, el Gastón Recondo abrió el ciclo Arriba, Carajo por DSports Radio, anunciando la noticia y dándole la oportunidad a su compañero de despedirse de su audiencia. "Hoy es un día especial para todos nosotros. Emiliano lo hizo especial en estos casi dos años que llevamos desde aquel 14 de junio de 2022. Tiene ganas de contarnos algo. Tiene ganas de compartir algo con nosotros", fue la presentación de Recondo. Al instante, llegó el turno de Pinsón.

Según explicó, tiene un "Parkinson atípico". "Eso quiere decir que no es el Parkinson rígido como estaba diagnosticado en un principio. Es uno que no está bien estudiado y varía su desarrollo, no como el rígido que tiene una conducta temblorosa y es operable. Mi problema es en el cerebelo, es decir que no se puede operar, porque no se puede llegar hasta allá. Mis músculos se van atrofiando en todo el cuerpo. No es ELA, sino que pierden fuerza", detalló.

Sobre los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de abandonar su lugar en el ciclo radial, destacó que su principal objetivo desde ahora será enfocarse en su tratamiento. "Cada vez estoy teniendo menos fuerza y es muy invasivo. No sé si ese va a ser mi final, espero que no. Voy a tratar de que no. Voy a hacer todo lo posible para que no fuera así, pero puede pasar", relató, con la voz visiblemente quebrada, en otro fragmento de su testimonio.

Como parte del nuevo programa de tratamiento de su enfermedad, Pinsón explicó qué hará por expreso pedido de su médico, "Una vida de cura: levantarte, dormir y comer bien, y hacer ejercicios. No me quedan muchas chances que dejar el programa y tomar la medicación. Lo hablé con la Radio y me dijeron que hiciera lo que quisiera. Yo no me quiero jubilar, quiero seguir laburando, por eso presentamos ideas nuevas. En la TV también voy a seguir", contó.

Y finalmente, Emiliano prometió: "Voy a tratar de enfrentar al Parkinson de la mejor manera. No quiero dar lástima. Estaré peleando como tantos que han peleado". El año pasado, en una charla que mantuvo con El diario de Mariana (ciclo de AméricaTV), Pinsón había hablado de su enfermedad a corazón abierto y remarcó que sin ella "no sería el tipo que creo que soy hoy". "Sinceramente, me creo un tipo más sabio; me hizo crecer, ponerme del otro lado", describió.

El periodista reveló que los últimos estudios le dieron mal

Y continuó: "Me puse a pensar cosas que tal vez jodían a la otra persona y ahora, por lo menos, tenés ese segundo de reflexión o de pensar. A mí me pasó eso. Fue un cachetazo. Yo laburaba a la noche y después muy temprano a la mañana en la radio, y me estaba costando dormir; dormía muy poco. Yo hacía deportes, jugaba al fútbol los fines de semana. Un día no pude gambetear y me caía. Y digo: '¿Qué me pasa? Tengo estrés'. Me hicieron unas pruebas y me dio pésimo. Y me dicen: 'Andá a Movimientos Anormales'. Fui. La neuróloga me hizo caminar, me hizo tocar la nariz. Y me dice: '¿Sabés lo que tenés?'. '¿Estrés?', le digo yo. 'No, Parkinson', me respondió".

Finalmente en aquella entrevista, el periodista destacó que "cada paciente es diferente" y que la doctora le explicó que había un Parkinson joven, que era acrónico y que no tenía cura, pero con pastillas se podía vivir mejor. "Una cosa es como me lo tomo yo, y otra cómo se lo toma otro. Un tipo que es hipocondríaco, seguramente lo va a pasar peor que yo. Obviamente, fue un shock, pero la segunda vez fue la que más me hizo ruido porque yo no tenía síntomas. Cuando voy la segunda vez, yo estaba motivado para pelear para ser el de antes. 'No, Emiliano el de antes no sos más. Olvidate de ese Emiliano'. Me despedí de ese Emiliano", cerró.