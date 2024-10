Trebucq abrió el micrófono y lo acorralaron: "¿Cuál es la diferencia entre periodista y vocero?"

Como todas las tardes, Esteban Trebucq se preparó para llevar adelante su habitual programa en LN+. Pero este no fue un día más para el periodista elogiado en Parque Lezama por Javier Milei: la cobertura de la masiva marcha universitaria le generó más de una crítica.

Hay que reconocer que el ex Crónica no se achicó ante las críticas y le dio el micrófono a cada uno de los que lo criticó. Y el dato no es menor, teniendo en cuenta la sangría de rating que sufrió el canal fue contundente: promedió 1.6 puntos, mientras TN rondaba los 3.5 y C5N encabezaba el podio con 5.3.

Uno de los momentos más llamativos del programa se dio cuando un graduado de la carrera de comunicación social le pidió a la cronista que cubría la marcha poder hablar con el conductor. "Lo quiero saludar", le dijo a la periodista.

"Sí, decile que sí; que diga lo que quiera", fue la respuesta que Trebuqc dio desde el piso. Y, a partir de ahí, el ida y vuelta entre el conductor y el graduado universitario se convirtió en un meme en sí mismo.

Universitario: "Hola, Esteban, ¿cómo estás?"

Trebucq: "Bien, todo bien; todo bien"

Universitario: "Esteban, soy graduado de la carrera de comunicación social y quería saber, ¿cuál es la diferencia para vos entre ser periodista o vocero del Gobierno"?".

Trebucq: "Yo soy periodista, pero está bien; respeto si vos creés que soy eso, te respeto".

Universitario: "Yo te hice una pregunta...".

Trebucq: "Si vos creés que soy eso, yo te respeto. Pero te digo, no soy eso".

Universitario: "No importa lo que yo crea. Vos sos una persona que tiene un micrófono, que tiene una audiencia mucho más grande. Te hago otra pregunta, ¿sabés cuál es la diferencia para un periodista de una universidad de calidad y una sin calidad?".

Trebucq: "Dale... a ver".

Universitario: "Vamos a poner de ejemplo a un colega tuyo. Si Joni Viale hubiese ido a la facultad le hubiesen enseñado a chequear una noticia. Antes de dar la fake news de la nena gaseada, hubiera llamado a dos o tres fuentes y se hubiese dado cuenta de que era una fake news".

Trebucq: "Bueno, ¿y? ¿Querés hacer un monólogo o querés preguntar? Hablás, pero no hacés preguntas".

Universitario: "Te hice una y no me contestaste. Te hago la última".

Trebucq: "Dale, terminá tu show".

Universitario: "Para vos, ¿Javier Milei es el presidente más vulgar e irrespetuoso para referirse a la oposición o a los periodistas desde el regreso de la democracia? Es concreta".

Trebucq: "No, no me parece. Además, todavía no terminó el mandato como para evaluarlo...".

Universitario: "¿Y cuál fue para vos el más vulgar?".

Trebucq: "Los kirchner, viejo".

Universitario: "Pero, ¿ellos le dijeron a alguien que le dejaron el culo como a un mandril?".

Trebucq: "¿Querés que te responda? Los modos del presidente y el maltrato a la prensa no me gustan, los critico, los cuestiono y me parece que están mal. Creo que el presidente tiene que reveer eso. No, no me gusta eso".

Universitario: "¿A qué presidente escuchaste decir que les iba a romper el ort... o soretes?".

Trebucq: "Está mal eso, no me gusta eso".

Universitario: "Pero te pregunto si es o no el presidente más vulgar".

Trebucq: "No, no me parece. ¿Querés que diga que sí?".

Universitario: "Pero fundamentame... vos tenés una audiencia muy grande y nunca escucho a voces disidentes".

Trebucq: "Escuchame una cosa, yo digo lo que quiero, cuando quiero y cómo quiero. No digo lo que vos querés que yo diga".

Universitario: "Y sin fundamentos. Le digo a la gente que ve LN+ que se informe con más medios, porque sino escuchan discursos como el tuyo que, ante la pregunta de un gil como yo, no tenés fundamentos para respondérmela".

Trebucq: "No te considero un gil".

"En un momento como este, es muy importante para todos los que se informan que busquen información de calidad. Que sepan la diferencia entre lo que es un periodismo partidario o un periodista militante, como fue 678 y hoy LN+ o TN, que se dedican simplemente a pasar una gacetilla", cerró.

Cansado ya del móvil, el conductor le pidió que redondeara y que se quedara con la última palabra: "No puedo hacer un programa con vos solo". "Y si siempre dicen lo mismo, que una vez escuchen a alguien que piensa distinto por diez minutos hasta te sube la audiencia".

"Pará que le pregunto a la productora si subió o bajó la audiencia. Se mantuvo, no bajó, ni subió. El público no te cambió, pero tampoco sumaste audiencia", resistió el conductor.

Ya agotado por la situación, Trebucq lo invitó al piso, no sin antes disparar con ironía: "Seguime en Instagram y me escribís por ahí".