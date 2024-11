Vanina, contundente contra Denise y el madrinazgogate: "Mi hija no tenía ningún tipo de contacto con ella"

Durante los últimos días se instaló en los medios y redes sociales una particular interna protagonizada por Vanina Escudero, su pareja, Álvaro Navia, y la amiga de ambos: Denise Dumas, quien se mostró ofendida luego de que la bailarina le quitara el madrinazgo de su hija más chica. Resulta que al mudarse a Uruguay, la hermana de Silvina Escudero se terminó alejando de la conductora de Nuevas tardes con Denise y de su marido, Martín Campolongo, quienes iban a ser padrinos de su hija Joaquina. Debido a las distancias, Vanina optó por personas más cercanas a su hija y Denise no dudó en expresar su dolor públicamente al saber que le quitaron esta posibilidad,

El primero en salir a responderle a la ex modelo fue Navia, quien explicó que la decisión de cambiar de madrina surgió durante la pandemia, cuando ellos residían en Uruguay y Denise no podía visitarlos. El humorista señaló que para Joaquina, Denise sigue siendo su madrina en cierto sentido y lamentó que la situación haya sido expuesta en los medios. "El día que nació Joaquina, ella estaba. Le dijimos que queríamos que sea la madrina, pero después nos cambiamos de país en medio de una pandemia y le explicamos que Joaquina ya tenía seis años y la teníamos que bautizar. Opinar del tema y hacerlo más grande... eso no está bueno", disparó Álvaro, fuiroso.

Las palabras del ex Videomatch desataron las lágrimas en Denise, quien se mostró muy afectada y aclaró que, pese a la distancia y el tiempo transcurrido, le dolió profundamente perder el rol de madrina, un lugar que para ella tenía un significado importante y al que no pensó que se le restaría tanta importancia. "Yo los quiero mucho, con el alma, los sigo queriendo. A veces pienso que por suerte me dolió, porque ¿Qué hubiera sido que no me importe después de tantos años de sentirme que ocupaba un lugar? Me significaba mucho. Y la verdad, pensé que no iba a importar tanto pero sí y me importó. Y no me la vi venir", expresó.

Incluso, la conductora dijo que siempre había intentado mantener una relación cercana con la niña, aunque las circunstancias lo hicieron difícil. A pesar de no haber hablado del tema durante años, Denise explicó que le costó aceptar la decisión y tomar distancia, debido al afecto que siempre sintió por la familia de Vanina y por su rol como madrina. "Me incomoda hablar de esto porque me pone en un lugar horrible. A mí me importa de verdad, me importó antes y me importa ahora. Los adoro y jamás hubiera hablado", aseguró y continuó con lágrimas en los ojos: "Para mí el tema está terminado, ojalá la vida nos vuelva a encontrar", agregó.

El descargo de Vanina Escudero contra Denise Dumas

En su reflexión final, Denise expresó que la experiencia le enseñó a distanciarse de personas o situaciones donde ya no se siente cómoda, pese a que le resulta doloroso, subrayando el esfuerzo que hizo para conservar la relación con su ahijada y la familia de Vanina. "Quizás otro piense que de esa forma se sacaba un problema de encima, pero a mí me importó porque los amo. Ya pasó, está todo bien, y no hablé del tema en años. A mí en la vida me costó un montón aprender que si alguien te lastima mucho, alguien a quien le pusiste mucho, hay que tomar distancia. Eso sí me costó aprenderlo...moverme de un lugar en el que me siento rara, pidiendo", cerró.

Lo cierto es que las palabras de Denise provocaron la inmediata reacción de mayor de las hermanas Escudero, quien hasta ahora había preferido guardar silencio. Vanina acudió a su cuenta de Instagram para colgar un contundente descargo y dar fin a esta disputa mediática por el madrinazgo de su hija. "Sinceramente me incomoda un poco hablar de Denise, primero porque la quise muchísimo, para mí fue una persona importante y nunca hablaría mal de ella. Y por otro lado porque para aclarar siento que tengo que exponer a mi hija, algo que no hago nunca", escribió Vanina en sus historias.

Y continuó explicando lo que ocurrió: "Cuando nació Joaquina, elegimos que Denise fuese su madrina. Pero el mundo cambió para todos, con la pandemia y además nos fuimos a vivir a otro país. Como para cualquier niño, la pandemia no le fue fácil y nosotros cumplimos con la cuarentena a rajatabla: no vimos a nadie, solo disfrutábamos de nosotros. Después nos fuimos a vivir a Uruguay y particularmente a Joaquina le costó mucho adaptarse. Ella quería bautizarse, ya con 5 años. Y ya era momento. En ese contexto yo sentí que no podía regalarle más ausencias. Hacia años que no la veíamos a Denise, por lo menos 2 años y Joaquina no tenía ningún tipo de contacto con ella".

En ese sentido, Vanina destacó que su hija "necesitaba amor y una madrina que pudiera estar con ella", algo que no tenía con Denise. "Yo hablé con Denise antes de proponérselo a mamá (no fue un día antes, fue un tiempo antes de que suceda). La verdad es que nunca imaginé que no entendería. Obviamente no era algo fácil pero pensé que a la larga podría comprender que esta decisión no tenía que ver con ella. Mi foco estaba puesto en Joaquina y en lo que ella necesitaba. Lamento en el alma todo lo que pasó después. Todas las veces que viajaba a Buenos Aires le escribía para vernos y poder hablar, jamás quiso", contó.

Finalmente, la bailarina aseguró que le "rompió el corazón" esta situación y cerró: "Lloré muchísimo porque la quería un montón. Pero si su distancia es lo que me toca por haber priorizado a mi hija, la acepto. Siempre voy a priorizar a mis hijos y lo que ellos necesiten. Me duele, pero lo acepto".