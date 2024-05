Verónica Llinás debió ser internada de urgencia en Uruguay: "Volaba de fiebre"

Verónica Llinás debió ser internada de urgencia por un cuadro respiratorio mientras transita su gira con la obra de teatro "Antígona en el baño" en Uruguay. La actriz, debió cancelar las fechas programadas que tenía durante la última semana de mayo en el país vecino y se espera por saber qué pasará con las próximas y si deberá retornar a Argentina para seguir bajo control médico.

El fin de semana la actriz viajó por el éxito de su obra teatral "Antígona en el Baño", que protagoniza junto a Darío Lopilato y Héctor Díaz, a Uruguay para dar nueve funciones que comenzaron el 17 de mayo y que terminarían el próximo domingo 26. Sin embargo, luego de realizar las primeras tres, un malestar se apropió de ella e hizo que culmine dentro del hospital.

Verónica Llinás

Luego de hacer tres presentaciones en Montevideo, Llinás comenzó a sentir una suerte de gripe que le hizo levantar la temperatura. Tan mal se sentía que tomó la sabia decisión de bajarse de las funciones que le quedaban y allí se hizo efectiva su internación.

Fue la periodista Ana Laura Román la que dio a conocer la noticia a través de su red social oficial en Twitter -ahora X-, confirmando que la actriz se encuentra atravesando un "grave cuadro respiratorio". Esto mismo fue replicado en la cuenta personal de Llinás.

"Antígona en el Baño", protagonizada por Darío Lopilato, Verónica Llinás y Héctor Díaz

"Último momento, Verónica internada en Uruguay. Después de un fin de semana de funciones de 'Antígona en el baño' comenzó con fiebre alta y tuvo que ser internada por un cuadro respiratorio", escribió Román y confirmó: "Se suspendieron las funciones por el interior de Uruguay".

Más tarde, Román, sentada en el sillón que ocupa como panelista del programa El Impertinente -emitido por Net TV- brindó detalles del cuadro de salud de la actriz, asegurando que el principal problema de su estado de salud lo comenzó a través de la temperatura elevada: "El domingo ya empezó con fiebre. En este momento se encuentra internada sin poder hacer las funciones porque tenían seis más previstas de acá al fin de semana que viene, todo el interior de Uruguay".

El comunicado de la periodista Ana Laura Román

En esa misma línea, la periodista continuó: "La verdad es que le subió bastante la fiebre. Hay que decir que me comentaban que hacía mucho frío en el teatro y me comuniqué con Juan Cruz, que es el productor de la obra, y me dice que ella está con un cuadro respiratorio" y aclaró que su diagnóstico por el momento es "estable". "Los médicos decidieron dejarla en observación por prevención. No me pasa el diagnóstico, solamente me dice que está estable".

Por último, negó que la actriz pueda estar atravesando un cuadro de neumonía, dado que fue lo mismo que tuvo Pablo Alarcón en la última semana, sino que se trata de un cuadro respiratorio con fuertes síntomas: "No posee neumonía, pero tenía muchísima fiebre. Volaba de fiebre. Y además el tema de la tos, que era bastante complicado, así que Verónica Llinás está internada en Montevideo y tuvo que suspender funciones".