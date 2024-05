A Wanda la trataron de "drogadicta" en el programa de Pamela David y estalló: "¿A cualquiera le dan lugar en la TV?"

Un momento de total incertidumbre se vivió en las redes sociales, principalmente en Instagram, después de que Wanda Nara sorprendiera a sus más de 17 millones de seguidores con una contundente amenaza que subió a sus historias. "¿A cualquiera le dan lugar en la TV? Qué locura. Cualquiera puede decir cualquier cosa de cualquiera. Qué peligroso. Mis abogados se ocuparán", rezaba la frase que se podía leer en la cuenta de la mediática bajo un fondo negro.

Pero la empresaria, conductora y, ahora, cantante no dio ningún nombre o apellido, tampoco contextualizó su bronca, y sólo se dignó a lanzar esa feroz advertencia en sus redes, lo que generó el desconcierto de sus seguidores que no tardaron en preguntarse qué estaba ocurriendo. Los primeros en hacerse eco de lo que estaba ocurriendo realmente fueron los chicos de LAM, ciclo que conduce Ángel de Brito, quienes adelantaron que la esposa de Mauro Icardi había sido acusada de "drogadicta".

Y es que fue tal el revuelo que generó la publicación de Wanda, que la cuenta de X del ciclo de espectáculos salió a despejar las dudas: "¿Qué pasó? La trataron de drogadicta e iniciará acciones legales". Lo cierto es que al no dar nombres, esto generó más intriga entre los internautas y las dudas fueron resueltas recién horas más tarde, cuando María Frisciotti, más conocida como Pochi de Gossipeame, contó sin vueltas lo que le estaba ocurriendo a la hermana de Zaira.

La amenaza de Wanda

En una de sus historias de Instagram, Pochi detalló: "El enojo de Wanda es porque hoy, en Desayuno Americano, estuvo el hombre que trabajaba en la casa de L-Gante y lo había denunciado porque habría recibido una golpiza y amenazas por parte de él y sus amigos. En su relato contó que él había visto a Wanda con Elián drogándose en un country, algo que ella niega totalmente porque siempre dice que no sólo nunca consumió drogas sino que jamás probó nada".

Recordemos que a comienzos de abril, Daniel Vera, de 46 años y que aseguró haber sido empleado de L-Gante y su familia, lo denunció a él y a su madre, Claudia Valenzuela, por "robo, lesiones, amenazas, privación ilegítima de la libertad y reducción a la servidumbre". Según la denuncia, trabajó cama adentro para el músico durante cuatro años, sufrió recientemente un accidente cerebrovascular y relató que el cantante lo golpeó a pesar de eso "en la parte de la nuca y la cabeza".

El hecho habría ocurrido 17 de marzo pasado, cerca de las 20.30, en la casa que tiene el artista en la Manzana 31 del Barrio Bicentenario de General Rodríguez. En la acusación, el denunciante remarcó que L-Gante y el resto de su familia sabían que había sufrido un ACV. "Luego, me gira y empieza a golpearme en la cara con sus puños. Al rato me desvanecí. Recuerdo que había sangre por todo el piso, me salía sangre de la boca y de la nariz, casi me ahogo de tanta sangre que escupía", denunció.

Lo cierto es que Vera estuvo como invitado en el ciclo de América y además de hablar del supuesto ataque que recibió de parte L-Gante y su entorno, también dio un particular detalle que terminó enfureciendo a Wanda. "Yo he visto cosas que nadie las sabe. Estando en el country con Wanda Nara, se drogaban juntos", sostuvo el hombre sentado en el programa que conduce Pamela David después de afirmar que maneja "mucha información" que podría comprometer la carrera del artista.

Esto no sólo sorprendió a la esposa de Daniel Vila, dueño del canal, sino que provocó su inmediata reacción a sabiendas que lo que acababa de decir su invitado podría generarle al ciclo (y al canal) más de un problema legal. Por este motivo, Pamela lo frenó en seco y le aclaró que no podía lanzar semejante versión al aire sin haberla respaldado con anterioridad con una denuncia en la Justicia. "Disculpame, no te puedo dar cámara", sentenció la ex modelo.