"Le destrozó la cabeza": fue asesinada a machetazos frente a sus hijos y su familia pide justicia

La noche del domingo en la localidad misionera de San José se tiñó de sangre y horror. Claudia Soledad Batista, una joven madre de 28 años, fue brutalmente asesinada a machetazos por su ex pareja, Walter C., un changarín de 25 años, en un ataque tan feroz como premeditado. La escena fue tan desgarradora que quienes llegaron primero apenas podían sostener la mirada: su cuerpo presentaba 23 heridas en distintas partes, con la cabeza, los hombros y los brazos completamente desfigurados. Claudia, madre de cuatro niños, murió sola, en su casa del barrio La Tablada, a manos de un hombre que supo amar y -sobre todo- temer.

Los detalles del crimen estremecen. Fue alrededor de las 22 horas cuando los vecinos, alertados por gritos y golpes, llamaron a la Policía. Lo que los agentes encontraron fue una escena digna de una película de terror: el cuerpo sin vida de Claudia, cubierto de cortes profundos, con un machete ensangrentado todavía en el lugar. Según la autopsia preliminar, la joven murió por un traumatismo de cráneo grave. No tuvo defensa posible. No tuvo salida.

El acusado, Walter C., fue detenido poco después, aún bajo los efectos del alcohol, como confirmaron las fuentes policiales. El femicidio ocurrió luego de una discusión, presenciada en parte por los hijos de la víctima. Él había llegado borracho junto a otro hombre y comenzó una discusión que pronto se convirtió en una masacre. "Él llegó a la casa de Claudia con otro hombre y se puso a tomar y después pasó lo que pasó", relató una de las hermanas de la víctima.

El vínculo entre ambos tenía historia y antecedentes. Tienen dos hijos en común y, aunque ya estaban separados, seguían compartiendo en parte la vida cotidiana. Según su familia, Walter C. "siempre fue violento" y, en el pasado, Claudia se había animado a denunciarlo. Pero luego retiró la denuncia, empujada por el chantaje emocional de su agresor. "Siempre amenazaba con que iba a matarse", contó su hermana. Un mecanismo cruel de control que terminó con un desenlace anunciado.

Las palabras de la hermana de Claudia reflejan la impotencia, el dolor y la bronca: "Quedó desfigurada...le destrozó la cabeza. Nadie nos va a devolver a nuestra hermana, pero pedimos justicia y fortaleza a Dios para acompañar a sus hijos (...). Queremos que haya justicia y que él se pudra en la cárcel. Ella, el domingo por la tarde, ya estuvo compartiendo unos estados como de despedida en WhatsApp. Creemos que estaba amenazada y ya sabía lo que le podía pasar".

Entre el espanto y la sospecha de un final anticipado, la familia ahora intenta sostenerse en pie para cuidar lo que quedó de Claudia: sus hijos. "Queremos que los chicos estén con nosotros, porque no me parece bien que estén con la familia de él. Entre todos los vamos a acompañar y no los vamos a dejar solos", aseguraron. El caso quedó en manos del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, a cargo del juez Miguel Ángel Faría. La investigación sigue en curso, pero para la familia y la comunidad no hay dudas de quién fue el asesino. Los vecinos, todavía conmocionados, acompañaron ayer el velorio de Claudia.