Virginia Gallardo se defendió tras la polémica fake news sobre Lali Espósito: "¿Qué es lo que tengo que chequear?"

Luego de varios días de fuertes críticas en redes sociales y cuestionamientos por parte del ambiente artístico y periodístico, Virginia Gallardo rompió el silencio en el ciclo Mujeres Argentinas con un extenso descargo tras haber replicado al aire una noticia falsa sobre Lali Espósito. El episodio, que generó un verdadero revuelo mediático, volvió a poner en el centro del debate la responsabilidad comunicacional de quienes ocupan roles de pantalla, aún sin formación periodística. "Para mí es importante también que se aclare esto", comenzó Gallardo en su intervención, al referirse al segmento en el que se abordó una supuesta denuncia contra la cantante.

El tweet de Lali Espósito luego de la falsa denuncia en su contra

La misma, según Gallardo, era por "exhibicionismo corporal y sexual delante de menores" durante un show en Tucumán. La información, sin ninguna confirmación oficial, había surgido de la cuenta de X @ladymoskigna, conocida por difundir noticias falsas. "Queremos contarles a ustedes, a la gente que nos mira todos los días... Ayer empezaba un nuevo segmento en nuestro programa que tenía que ver con poder acercar a la gente adulta temas que circulan en redes sociales que no necesariamente salen de nosotras", justificó Gallardo. E intentó desligarse del papel de comunicadora responsable: "Yo no me encargo de dar primicia".

Y agregó: "Sé el rol que ocupo porque soy colega de muchos. Ojalá les encantaría tener mi agenda, hablo con todos, pero además tengo códigos". En su descargo, la panelista apuntó también contra quienes la criticaron: "A esos opinólogos que se encargaron ayer de decir 'replican fake news. ¿Chequeen, chequeen?... ´¿chequear qué?". Según ella, el video mostrado era real y el testimonio de una menor que aparecía también lo era. "Todo lo que dijimos después en potencial, inclusive me hago cargo de lo que digo, en su totalidad, no en un fragmento recortado para hacerse eco de política, cosa que no hago tampoco", afirmó, en tono desafiante.

La referencia no fue casual: luego del episodio, desde el entorno de Lali desmintieron cualquier tipo de denuncia en su contra, y la propia cantante publicó en sus redes un mensaje contundente: "Época fake". Las redes, por su parte, reaccionaron con dureza hacia Gallardo y hacia la producción de Mujeres Argentinas, por permitir al aire una noticia de semejante gravedad sin corroboración alguna. En su intento de cerrar la polémica, Gallardo se aferró a su rol de madre y fan: "Acá somos team Lali, al menos hablo por mí. Soy madre de una niña y mi niña la escucha. Después, como adulta, me encargo de fraccionar o no el contenido que elijo que ella pueda mirar o no".

La explicación de Virginia Gallardo ante su fake news

Y añadió: "No somos quién para meternos en la educación de nadie. Simplemente fue retratar". Pero sus explicaciones no lograron aplacar las críticas. La falta de rigor, la exposición innecesaria de una artista reconocida sin pruebas, y el tono liviano con que se abordó un tema tan sensible como una denuncia penal contra una figura pública, expusieron no solo a Gallardo, sino al programa y al canal. "Este es un programa que trata de informar, pero por sobre todo de entretener, y que no tenemos dobles intenciones. Por sobre todas las cosas, no tenemos malas intenciones. No quisimos ir en contra de Lali ni de nadie. Soy yo quien lo hizo, así que me hago cargo", cerró.