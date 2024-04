Victoria Vanucci recargada: De los sueños eróticos con Tamara Pettinato a "mi mano es mi mejor amiga"

La última vez que Victoria Vanucci había ido a saludar a su amiga Tamara Pettinato en su programa de la Metro, la audiencia había quedado prendida fuego tras la exposición de fiestas sexuales de poderosos en castillos en Europa de las cuales participó junto a Matías Garfunkel cuando todavía eran pareja. Ahora volvió y redobló la apuesta: habló de masturbación, de su primer beso, de cómo son sus orgasmos y hasta confesó que tiene sueños eróticos con la conductora.

Ni bien ingresó a los estudios y se sentó, le sirvieron un gin tonic. Algo que, evidentemente, relajó la situación y llevó a que la empresaria gastronómica se suelte un poco más. "Boluda, ¿vos sabés que el gin me está relajando? Digo, ¿qué me está pasando? Y veo que es el gin", relató. Luego detalló que no está subiendo de peso aunque no para "de darle".

"¿Sexo?", le preguntó su amiga. "Me gustaría. Estoy con mi mano mucho. Sí, es mi mejor amiga. La quiero asegurar", refirió Vanucci respecto a sus hábitos masturbatorios. "¿Sólo mano? ¿No usás cosas con todos los elementos que existen hoy en día?", insistió Pettinato. "No. ¿Sabés que soy anti cosas? Reitero: mi mejor amiga (la mano). Aparte yo soy mucho la imaginación. Yo cada vez que vengo con vos, no sé por qué, el tema del sexo siempre sale", bromeó.

Esta definición fue tan cierta que enseguida comenzaron con el juego que tenían pensado, completamente orientado a relatos sexuales. Así fue que confesó que su primer beso fue con un tenista brasileño. "¿Qué edad tenías?", quiso saber su amiga. "Qué turbia esa pregunta. ¿Tipo 15?", contestó Vanucci. "¿El primer beso? ¡Cuándo fuiste así de mojigata!", la interpeló la conductora. "Bueno, yo fui muy lenta. Después agarré el ritmo muy rápido. Dije: 'tengo que recuperar el tiempo perdido'. Ay, el gin", lamentó.

Victoria Vanucci

La anécdota alrededor de las orgías en Europa se hizo presente minuto a minuto, con chistes o comentarios. "Hubo en un momento como 9 o 10. Éramos todas chicas en ese mismo castillo", reveló Victoria. "Lo extraño fuertemente. Yo ahora no puedo pagar la entrada. Tenés una membresía. No puedo pagar ese nivel de precios ahora, es por eso que mi cerebro me ayuda mucho a recordarlas... y mi mano", recordó, nuevamente en relación a fomentarse a sí misma placer.

"¿No te hiciste amiga de nadie que te haga entrar hoy en día?", cuestionó su amiga, la hija del saxofonista de Sumo. "No, porque no pasa por amistad. Pasa por poderes adquisitivos y también por un tema de un casting. Me había ido bien ahí, pero no tengo la billetera. Era como que a veces se ponía fogosa la cosa, pero no pasaban de besos. Algunos manotazos fuertes", relativizó.

Carla Bruni

Mientras desde el control le ponían música de Carla Bruni, una de las famosas que reveló que estaba en esos encuentros íntimos. "Ahí está mi novia. Aguante Carla. Prefiero una mujer todavía", deslizó. "¿Tu próxima pareja va a ser mujer?", preguntó Pettinato. "Depende. Ya tuve. Ay, mi mamá me mata. ¡No, mi vieja me va a matar, eh! Es de la vieja escuela, me van a castigar. Hoy no vuelvo a Castelar", lamentó Vanucci.

Ni lenta ni perezosa, su amiga le aclaró que ya tuvo una y le preguntó si se la había presentado a sus parientes. "Jamás. Porque mi familia es un poco cerrada", señaló. "Siempre tengo mis touch and go en todos los puertos donde voy. He tenido una parejita mujer allá en Los Ángeles", añadió.

Tamara Pettinato

La dinámica sexual siguió al punto de que le pidieron que finja un orgasmo. Si bien no es que se negó, aprovechó para contar qué la excitaba: "Me gusta el hecho de hablar bastante. Yo empezaría con un ratoneo importante. Me gusta eso. Empezaría con '¿te puedo tocar un poquito más abajo?'", explicó.

"Eso está re lejos del orgasmo", la cruzó Tamara. Luego le preguntaron en qué idioma era todo. "Es como un spanglish. Cogeme toda. Fuck me to the end", lanzó mientras se reían todos los presentes. "Yo no soy tanto de gemir. Soy más de 'haceme mierda'. Soy más animal, salvajona", reconoció.

Tamara Pettinato en la Metro.

"¿Has tenido un sueño sexual con algún famoso? ¿Con quién?", le preguntaron cerca del final. "Uh. Bueno, con vos últimamente, no te voy a mentir", afirmó en relación Pettinato. "No podés con todas", la corrió su amiga, en relación a que ya había intentado seducir a la columnista Victoria Garabal y a su pareja Sofía. "¿Vamos, chicas?", se la jugó Vanucci.

"¿Vamos al castillo?", quiso saber Pettinato. "¿Vamos a un monoambiente?", bromeó Garabal. "La llevamos a Sofi también", intervino la conductora. "¿Puede venir tu mujer así no me cascan?", pidió Vanucci para bajar la tensión. Sintiéndose afuera, el único hombre al aire, Toma Durrieu, soltó: "Yo me quedo a hacer el programa, tranqui". "Podés venir a mirar. Me gusta que me miren", propuso Vanucci, movilizando los ratones de toda la oyentada.