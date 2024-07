Wanda Nara se cansó de Furia y aclaró: "Nunca cerré, no me pagaron"

Furia de Gran Hermano genera más escándalos fuera que dentro de la casa más famosa del país. Y, durante algunos días se estuvo especulando sobre un posible conflicto entre Juliana y nada más y nada menos que Wanda Nara.

Es que la mediática "La Criti" en Splendid empezó a correr la voz sobre que Wanda había decidido darse de baja de un show en el Circo Rodas el próximo martes 2 de julio; las versiones que ella manejaban decían que había tomado esa determinación desde que se había enterado de que Furia también participaría en ese show.

Furia

Ni lenta ni perezosa, la chimentera deslizó Wanda "no quería ser la segunda" por miedo tal vez a ser aplacada por la incipiente fama de Scaglione. Es desde ahí que se generó una tensión sin igual por el posible choque entre las dos superestrellas de la televisión.

Sin embargo, todo lo que había dicho "La Criti" eran puras especulaciones alrededor de la problemática de supuestos egos. Es que finalmente, fue la mismísima Wanda quien salió a desmentir todo: "Nunca estuve en el Circo, no me bajé, nunca acepté porque no tengo días en julio acá", dijo la empresaria del fútbol a Intrusos y continuó: "Nunca cerré, no me pagaron ni nada. Nunca acepté nada porque no tengo días libres", explicó y zanjó todo tipo de dudas.

El flyer que mostraba a Furia y a Wanda juntas en el evento del Circo Rodas

Pero también hubo espacio para que Furia confirmara su versión de los hechos: al parecer, entre las dos famosísimas no hay ni medio drama de por medio. Esta aseveración quedó ratificada tras los dichos de la pelada de Gran Hermano: "No puedo hablar de todo eso porque no está cerrado pero creo que lo del Circo está más que cerrado", dijo cuando le consultaron sobre su participación en el gran show.

Con respecto a la supuesta rencilla y celos por parte de Nara, Furia confirmó sin tapujos: "Y quiero asumir que Wanda Nara no se fue por mi culpa sino porque hubo un tema de que apresuraron las cosas antes y no estaba bien cerrado todo", dijo contundentemente.

Wanda Nara

Pero no solo confirmó que los rumores no eran ciertos, sino que Furia le dio su apoyo incondicional a la empresaria con respecto a su carrera musical con la que la está rompiendo todos los días: "Yo ni sabía que iba a estar con Wanda Nara. ¡Aguante Wanda! Seguí cantando, nena que amamos tu música".

Qué había dicho La Criti

Estaba segura de lo que decía: "Me llegó información en las últimas horas y parecería que Wanda se ha bajado de la presentación", dijo y siguió: "Si bien no está confirmada la razón de su ausencia, esto es una apreciación personal y te quiero hacer una pregunta, ¿Wanda tiene miedo de quedar como la segunda? ¿De qué Furia sea la gran estrella de la noche y Wanda quedar apartada de los medios, de la gente, del amor popular?", expresó y la bomba estalló.

"La Criti" también hizo un revisionismo histórico sobre las personalidades elegidas para el Circo Rodas y contó: "El año pasado la madrina del Circo Rodas fue Susana Giménez y, este año, se lo iban a dar este lugar a Wanda Nara".

Circo Rodas fue Susana Giménez

Además, dejó entrever los hilos que se movieron para que la participante de Gran Hermano esté en el show: "No es que Furia iba a ser madrina, iba como invitada estelar"; además, comunicó que en realidad, el problema siempre fue de Wanda: "Esta es una decisión de Wanda, por lo que me dicen, ella lo que pidió es ir en otra fecha, a lo que le dijeron 'lo que estamos haciendo acá es una presentación del Circo, si te elegimos como madrina tenés que venir el primer día'. No podés el martes. Ya está", explicó.

Además, contó cómo se sentía la mediática: "La que dicen que está muy excitada con este tema es Furia porque ella es deportista de alto riesgo y la emociona mucho. Está muy expectante de lo que va a pasar el martes".