Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi con nuevos elogios para Maxi López

Luego de sus vacaciones por tres países diferentes y en medio de su polémica separación con Mauro Icardi, Wanda Nara se enfocó de lleno en sus proyectos laborales. Y aunque ya comenzó con las grabaciones de Bake Off Famosos no deja de estar presente en las actividades del colegio de sus hijos e hijas, y fue en este punto que fue sorprendida por uno de sus exes.

Antes de meterse de lleno en sus obligaciones de trabajo, La conductora disfrutó de unos días en Brasil, para luego aterrizar en Miami y México. Bronceada y con valijas llenas de sus lujosas compras, volvió a Argentina, donde además de comprometerse con el programa culinario, hará diferentes presencias, entre ellas sorprendió a muchos al presentarse en el Movistar Arena, donde cantó su tema "Bad Bitch", en el recital de Ca7riel y Paco Amoroso.

Wanda Nara en el Movistar Arena

En las últimas horas, Wanda Nara compartió el responsable gesto por parte de su ex: "Cuando tu ex se pone la 10 y sabe que estás a full estudiando guiones. Y te manda la compra escolar", escribió en historias junto a muchos útiles escolares.

Lo cierto es que este mensaje despertó especulaciones por parte de los usuarios que siguen a la modelo, ya que actualmente tiene dos ex parejas y no se refirió a cuál fue el que la ayudó. Por un lado, se acaba de separar de Mauro Icardi, quien le cortó las tarjetas de crédito, como un gesto desesperado para que vuelvan. Otro de sus ex es Maxi López, con quien tuvo a Valentino, Constantino y Benedicto. Al principio de su separación ambos mantenían una relación tensa, debido a las instancias en las que terminó su historia, sin embargo, con el correr de los años limaron asperezas y lograron mantener un buen vinculo.

El gesto de una ex pareja de Wanda Nara

En los últimos días, el futbolista y la cantante compartieron un desayuno junto a los menores, además de disfrutar del partido de futbol de su hijo mayor. Estos últimos momentos compartido en redes, levantan las sospechas de que fue Maxi quien ayudó a la mediática a organizarse.

Además, Wanda Nara utilizó su cuenta de Instagram, donde suma casi 17 millones de seguidores para lanzar una indirecta luego de que se conociera la noticia de que Icardi había cortado las tarjetas de crédito: "Las mujeres debemos tener proyectos propios, trabajo propio, dinero propio, en fin... vida propia. Caminar solas o al lado de, pero jamás detrás de", compartió la frase de una página que realiza este tipo de edits.