¡Y un día Beto Casella explotó! La furia por las esquirlas mediáticas del escándalo de Tamara Pettinato

La denuncia de violencia de género de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández destapó un verdadero circo mediático, producto de la indignación que generó la filtración de los videos de Tamara Pettinato en tono íntimo en el despacho del por entonces presidente de la Nación.

El escándalo puso a una de las panelistas de Bendita TV sobre la mirilla mediática y quien salió a ponerle el cuerpo a la situación fue nada más y nada menos que el conductor del ciclo, Beto Casella. Sin embargo, en las últimas horas tomó una drástica decisión: no dará más notas.

"Hoy ya me colmé", arrancó desde su programa. "En El Diario de Mariana, que la quiero mucho, Vernaci opinó, Trebucq, todos. A partir de este momento, suspendo notas, móviles, visitas a piso y tema varios", anunció.

La furia del conductor se incrementó con el correr de los días, después de recibir críticas por cómo trató a la panelista en su regreso al ciclo y los fuertes rumores de renuncias y desvinculaciones entorno al programa.

"Se suspenden todos los temas: Tamara Pettinato, Yuyito con el presidente, cómo veo la nueva gestión de Gallardo. No hablo de nada más. No me molesten por veinte días. Déjenme tranquilo. Porque soy muy bueno, también. Me esperan (los cronistas) y me bajo (a dar notas)".

Casella también se quejó de cómo otros programas se hicieron un festín con sus declaraciones: "Les termino haciendo el programa. Una cosa es que haya una consulta pertinente, pero hacen medio bloque conmigo. ¡Produzcan un poquito!".