Yanina aniquiló a Furia y la acusó de creerse "algo que no es": "Tiene una distorsión de la realidad grosa"

Fiel a su estilo ácido y que pocos toleran, Yanina Latorre se tomó algunos minutos de su programa radial Yanina 107.9 (El Observador) para criticar a la siempre polémica ex participante de Gran Hermano, Juliana "Furia" Scaglione, cuyo nombre recorrió las redes sociales y distintos portales periodísticos por afirmar de manera casi absurda de que Netflix le había "robado" su imagen para la serie Envidiosa, protagonizada por Griselda Siciliani y Esteban Lamothe.

Durante uno de los tantos streaming que hace, la "pelada" generó una ola de críticas en redes sociales al afirma que la plataforma de series y películas le había "robado" la idea para la serie exitosa serie Envidiosa. "En mi caso muchos reprodujeron la palabra furia, o bueno, empezó a haber como muchas modelos peladas. Muchas marcas roban mi imagen para venderla, en este caso Netflix, este de 'envidiosa' me lo re chorearon", dijo, palabras más, palabras menos, la ex hermanita.

Entre los cientos de cuestionamientos y burlas que recibió, se destacó sin dudas el de la panelista de LAM, quien incrédula y sarcástica afirmó: "Que crea que Envidiosa le choreó algo, que hicieron una serie que se llama Furias, porque no pueden ponerle Furia porque se ve que es la dueña del término 'furia'. Hay modelos peladas, no es la única pelada del mundo". En tono irónico, la mujer de Diego Latorre sostuvo que hay muchas modelos calvas en el mundo y resaltó, con lógica y acierto, que la serie Furias es francesa y del género acción, razón por la cual costaría creer que se hayan inspirado en algún aspecto de la ex Gran Hermano.

De esta manera y sin dudarlo ni un sólo segundo, Yanina criticó a Juliana, afirmó que no trabaja y que su única ocupación tras salir de la casa más famosa del país fue el siempre polémico streaming en la plataforma Carajo que protagonizó junto a Alex Caniggia, el cual no tuvo éxito y tuvo que ser levantado de la programación. "Es una serie francesa Furias, de tiros, de acción", señaló uno de los compañeros de la conductora, a lo que ella sumó: "¿Y qué es lo que le habría choreado a Envidiosa? ¿Qué parte de su creatividad? Esta piba no trabaja de nada. "Pará, vamos a hablar con la genia que salió sexta de Gran Hermano".

Para Yanina, Furia "se cree algo que no es". "Desde que salió de la casa el único laburo que le ofrecieron fue un streaming con otro loco como ella y lo levantaron. "No lo miraba nadie, solo los tres o cuatro fans furiosos, que ella también los bardeó por usar su imagen y su nombre porque se llama Furiosos en Instagram y en Twitter. Tiene una distorsión de la realidad grosa. Bardea a la gente que la sigue. Después habla que no es más Furia que es Juliana. Ahora dice que va a poner una agencia de representantes: a quién va a representar", sentenció.