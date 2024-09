Yanina contraatacó, acusó a La Reini de "colgarse" de ella y le aclaró: "La gente no sabía quién eras"

El que se enoja, pierde. Este refrán tranquilamente podría definir a las "víctimas" de la filosa lengua de Yanina Latorre, quien a diario se divierte coleccionando "enemigos" gracias a su forma de ser, tan elocuente y directo. ¿El último? Sofía Gonet, más conocida en el mundo digital como "La Reini", quien la defenestró a través de sus redes sociales, acusando a la panelista de LAM de haberse reído de una relación tóxica que tuvo años atrás. Resulta que la mujer de Diego Latorre había analizado la entrevista que realizó la influencer con la Revista Gente, donde contó la mala experiencia que vivió con una pareja tóxica.

En ese momento, fiel a su estilo irónico y chicanero, Yanina preguntó, entre risas: "¿La fajaron o no la fajaron? Así sé si puedo reírme o no reírme". Esto provocó la furia de la influencer de moda, quien en sus redes sociales tildó a la panelista de "peligrosa". "A la par que hacía semejante comentario de animal, me denigraba y me quería hacer sentir menos por no ser comunicadora o por no tener ningún talento, como que no estaba lo suficientemente preparada para contestar preguntas", dijo La Reini.

Y siguió: "Déjame que te cuente algo Yanina Latorre, si hay alguien que claramente no está preparada para ser comunicadora y lo acaba de dejar más que claro, sos vos con la animalada que acabas de hacer. Que una mujer con una voz tan importante como la tuya, sea capaz de decir semejante burrada, a mí me parece criminal y peligroso. Que soy vaga, que no me gusta laburar, que quiero ser famosa, que soy una necesitada de atención. Me re chupa un huevo. Ahora, sí me vas a decir que no tengo ningún talento como comunicadora, y después te vas a mandar la semejante cagada que te mandaste, déjame decirte que la pifiaste".

Sofia Gonet

Lo cierto es que la respuesta de Yanina llegó en su programa El Observador, donde le explicó a la influencer que no es nada personal con ella, sino una forma que tiene de hacer humor. "Yo te voy a decir famoso aspiracional... yo no te hago verga desde la maldad ,me chupas un huevo. Es un vehículo para hacer humor. La que ayer hice el pasando revista, La Reini, le di fama, no la conocía ni el loro. Hoy la nombró hasta De Brito. Si le van a mandar el corte de las dos preguntas que le critiqué, mándenle entero, donde le dije que era buena influencer, que la rompía, que me gustaba, que tenía código. Me burlé de ella y me burlé del periodista", explicó la panelista.

Visiblemente cansada de ser el blanco de las críticas, Yanina resaltó que La Reini "agarró tres videos, un TikTok y todos colgados de mis tetas". "Necesitan mi nombre para viralizarse. Agradecés que te nombré, Sofía Gonet, la gente no sabía quién eras. Todos los miércoles me río de la gente, a Jujuy, que la traje invitada, la hago verga en el Pasando Revista, la trato más o menos de infradotada y nunca me llamó enojada. Un día, Bárbara Díez, no sé si se acuerdan, que ella contó el duelo, cómo aprendió a olvidar al marido, yo la traté de concha seca, del duelo, duelar, la verdad una tipa que la dejó al marido por otra", relató a modo de ejemplo.

Yanina Latorre

De hecho, la mamá de Lola Latorre reveló que Bárbara Díez la terminó llamando para agradecerle sus dichos. "Me dijo, lloré ¿Tienes humor? Claro. Chicos, esto lo hago desde el humor. El día que te diga chorra, asesina serial, pedófila, cocainómana, merquera... ofendete, pero si me río de una nota, no des la nota. No me rompan a las pelotas", sentenció.