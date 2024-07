Yanina Latorre confesó que le fue infiel a su marido: estaba despechada y borracha

Yanina Latorre confesó que fue infiel a su marido Diego Latorre y dejó a todo el panel de LAM estupefactas. Sinceramente, la situación sorprendió tanto y las preguntas fueron tan incisivas que el clima se tensó, pero la rubia no dijo ni una sola palabra sobre la identidad de la persona con la que tuvo un touch and go.

Todo empezó cuando el conductor de ese ciclo televisivo de chimentos, Ángel de Brito propuso una morbosa dinámica en la que le pidió a sus panelistas que escribieran en un papel el nombre de la persona con la que alguna vez tuvieron un romance que nunca salió a la luz.

Diego y Yanina Latorre

Ni bien entregaron todas ese papel, la primera señalada fue Yanina, que en un primer momento la jugó de mojigata no queriéndose exponer pues comparte un vínculo amoroso son Latorre desde hace más de 30 años.

"No voy a dar información porque estoy casada", dijo la rubia y De Brito ni lerdo ni perezoso, se dio cuenta de que su periodista le estaba mintiendo; por eso le replicó picante: "O sea, le metiste los cuernos a Diego...".

Yanina y Ángel

Yanina se quedó muda pero las angelitas empezaron a instigarla con preguntas una sobre otra: "¿Estabas casada?", le preguntaron al unísono a lo que ella contestó que fue en un momento de crisis de pareja.

Las panelistas de LAM enloquecieron y fue Marcela Feudale quien preguntó por la duración de aquel amorío extramatrimonial. Yanina, muy campante y segura de sí misma, explicó entre el griterío y las risas: "Bueno, chicos, ¿qué es un polvo?".

Latorre en sus épocas de gloria

Se ve que el secreto perdurará por muchos años, pues fue la misma Latorre quien contó que "muy pocas personas" saben la verdad sobre esa infidelidad que, según ella fue de solo un encuentro, muy fugaz y muy fogoso. Es que, cuando Ángel le pidió que puntuara del 1 al 10 la calidad de la noche de pasión, Yanina no dudó en ponerle ¡"Un nueve cincuenta"!

Al parecer Yanina no estaba muy en sus cabales cuando sucedió la noche de pasión porque cuando le preguntaron cómo fue, dijo que se dio de manera "causal", en Argentina y comentó entre risas y mucha picardía: "Se dio casualmente, chupados".

Yanina y Diego Latorre

"Nunca se lo imaginarían", dijo Yanina con respecto a la identidad de la persona mientras De Brito apuntaba: "Es un artista muy talentoso".

La pregunta del millón fue formulada por Nazarena Vélez: "¿Diego lo sabe?". Muy al estilo de Javier Milei, Yanina Latorre dijo al aire: "No, se está enterando. Después le digo que fue un chiste para LAM", expresó la angelita que fue engañada por su esposo en reiteradas oportunidades pero que perdonó y supo sobreponerse al escándalo mediático.