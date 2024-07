La autora de Patito Feo sacó los trapitos al sol y dio detalles de la interna entre Laura Esquivel y Brenda Asnicar

Patito feo supo ser la serie infantojuvenil del momento, pero con el tiempo fue destapando distintos conflictos y escándalos dentro del elenco. El más resonante fue, sin lugar a dudas, la denuncia que Thelma Fardin le hizo a Juan Darthés y que terminó con el actor siendo condenado a seis años prisión en Brasil. La actriz había acusado al ex galán de haberla abusado sexualmente en 2009 en Nicaragua, cuando ella tenía solo 15 años y él 45, en medio de una gira de la tira producida por Ideas del Sur y Pol-ka. Pero en las últimas horas, Marcela Citterio, la autora de Patito Feo, que en su momento decidió dar un paso al costado de aquella exitosa serie, destapó otro conflicto.

Todo comenzó el último fin de semana, cuando Laura Esquivel y Brenda Asnicar revivieron los hits de la serie en un show que compartieron en Italia. Lógicamente, los fanáticos de la telenovela que se emitió por la pantalla de canal Trece entre los años 2007 y 2011 enloquecieron con el reencuentro de las protagonistas, quienes supieron darle vida a Patricia, conocida cariñosamente como Patito, y a Antonella, la "Reina" del prestigioso colegio privado Pretty Land School of Arts. Ambas actrices se presentaron ante 14 mil fanáticos y revivieron aquellas melodías que convirtieron a la serie como "la mayor revelación del panorama televisivo y musical de la época".

Sin ir más lejos, fue nominada como Mejor programa infantil y juvenil en los Premios Emmy, obteniendo once discos de platino con un mismo álbum y recibiendo el mayor número de premios como Mejor álbum infantil, Álbum más vendido del año, DVD más vendido del año y Ringtone más vendido del año en los Premios Carlos Gardel. Además, también se llevó el premio como Mejor ficción infantil en los Premios Martín Fierro. Sin embargo, todo lo que brilla no es oro y por aquellos primeros años, la rivalidad entre las protagonistas en la ficción se había trasladado a la vida real. O al menos, así eran los rumores que Citterio terminó por confirmar.

Las actrices y su show en Italia

Si bien las actrices siempre negaron haberse llevado mal y, de hecho, se dedicaban melosos posteos en las redes sociales, la autora aprovechó el reencuentro de ambas en el festival Teenage Dream Part para sacar los trapitos al sol. "Un comentario mío puede ser subjetivo. Adoro a Brenda, es como... la adoro, pero más allá de eso, hablemos de este superencuentro. Hablemos de Patito y Antonella, de qué lindo cuando pasa el tiempo y cuando dos chicas, hoy mujeres, se reencuentran y pueden subsanar la verdadera relación de Patito y Antonella o de Laura y Brenda ¿o de quién estamos hablando? Me perdí", comenzó Citterio, a pura ironía.

Y siguió, echando leña al fuego: "Será que la ficción se transformó en realidad, sí. Y eso es lo bueno y lo cuento ahora que ya pasó, que estas dos chicas se pudieron reunir en un escenario y pudieron brillar juntas. Lo cuento ahora porque no se me hubiera ocurrido contarlo antes, no se me hubiera contarlo cuando estábamos en problemas, cuando era complicado y no se llevaban bien. Inclusive a mi me pasó con reportajes de Laura, donde hablaba cosas malas que le habían pasado con Pati y yo me decía Laura, ¿y lo bueno? ¿te lo perdiste? ¡qué lastima que si lo perdiste!, porque hubo mucho bueno y gracias a Patito, ella hoy está viviendo este renacer en Milán".

Laura y Brenda no se llevaban bien

Mirando fijamente a cámara y con una sonrisa falaz, destacó que esta suerte de "renacer" de las actrices es "merecido" para ambas. "Para lo que fue el programa, que escribimos con tanta alegría. Fue tan hermoso Patito Feo, yo era la mamá top del colegio. Cuando venía al Gran Rex y yo me llevaba a todas las nenas, era la top. Conclusión, lo que digo es qué bueno cuando pasa el tiempo, cuando se pueden limar asperezas que, por ahí, ni eran de ellas, eran de la vida, de familias, padres, madres y tantas cosas que se mezclan en un ´programa de televisión, donde todo empieza, nadie era conocido y, de repente, 17 años después pueden estar brillando juntas", sentenció.

Este ácido comentario de la autora de la tira infantojuvenil llama ala atención si se tiene en cuenta que en 2021, Gastón Soffritti había confesado que todos los integrantes del elenco tenían un grupo de WhatsApp llamado "Patites", en el que Asnicar y Esquivel participaban mucho, "pero Brenda es mucho más activa". Por aquel entonces, Asnicar que se encuentraba en Nueva York esperando la reprogramación de su vuelo para retornar a la argentina, había compartido en sus historias de Instagram un posteo de Laura. "Amo a mi @laura_esquivel. Una de las mejores cantantes de Argentina" afirmó en su red social.

Marcela Citterio, la autora de Patito Feo

Horas después llegó la respuesta de su ex compañera de tira, que le puso: "Hermosa de la vida ¡a ver cuándo venís y nos vemos! Te quiero", evidenciando que el tiempo curró las heridas, los egos quedaron de lado y la buena onda entre ambas se fortaleció una vez que el ciclo salió del aire.