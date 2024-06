Yuyito González redobló la apuesta y le dejó el gol servido a Milei: "Me atrae mucho"

Lo que comenzó como un simple "juego" o histeriqueo, rápidamente terminó escalando hasta terminar en una contundente confesión en vivo: "Me atrae mucho Javier Milei". Fue Amalia "Yuyito" González la que, cansada de los rumores que la persiguen desde hace varias semanas, se animó a hablar de Javier Milei y al ser abordada por un móvil de A la Tarde, se sinceró. "Como hombre, por supuesto, es una persona muy interesante", dijo al ser consultada sobre sus sentimientos hacia el libertario.

Todo comenzó con el excéntrico e inexplicable show musical que dio el líder de la Libertad Avanza (LLA) en el Luna Park para presentar su nuevo libro "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica". Varios de sus funcionarios asistieron a aquel evento, pero fue la figura de "Yuyito" la que verdaderamente llamó la atención. "Llegué por contactos, era un ambiente muy ameno. Como entro al Luna con Sandra Pettovello, me llevan, pero yo no tenía idea que era el camarín y que estaba Milei adentro. Ahí estaba Karina, la conocí", se había justificado la famosa semanas atrás, al tratar de explicar porqué se apareció en la presentación musical del jefe de Estado.

Yuyito González había dicho presente en el Luna Park

En la introducción a la nota con el ciclo de América TV, la panelista Cora Debarbieri no descartó una futura relación entre González y Milei, ya que -advirtió- "Yuyito quedó obnubilada" con el presidente y aseguró que para la actriz, el mandatario "como hombre es todo lo que está bien". En la nota, el movilero de América le preguntó a Yuyito sobre su presencia en el Luna Park. "Fue un evento medio fuerte, con repercusiones, pero la verdad que estuvo buenísimo y me sentí comodísima", afirmó ella.

Si bien remarcó que no mantiene conversación con el presidente, aclaró que de realizarse otro evento diría presente. "Yo tengo contactos con los cuales me generé la entrevista, pero no puedo revelar la identidad", agregó. El notero decidió ir al hueso y le consultó sobre una futura relación con Milei: "Dijiste que te condiciona que sea Presidente, pero que como hombre ¿podría tener una oportunidad?". Además, desde el programa advirtieron que hay "tensión sexual" y que "Yuyito va a por todo".

Lo cierto es que la ex vedette volvió a elogiar al mandatario con su respuesta: "Sí, como hombre, por supuesto, es una persona muy interesante. Me fue pareciendo cada vez más interesante a medida que fue mostrando más su pensamiento, sus ideas" ."Es una persona inteligente y a mí me atrae mucho ese aspecto en un hombre", se sinceró la figura del espectáculo que fue vinculada sentimentalmente al difunto ex presidente, Carlos Saúl Menem, en los noventa.

Cabe recordar que el histeriqueo entre González y Milei nació el año pasado, durante una entrevista que la hoy conductora le hizo al entonces candidato a presidente. En aquella ocasión, González elogió la apariencia, la simpatía y el atractivo del "León". "Estás realmente simpático y atractivo. Javier tiene una gran energía", había coqueteado Yuyito. Aquella entrevista plagada de piropos le había causado a Milei los primeros roces tóxicos con su entonces novia presidencial, Fátima Florez.