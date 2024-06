Guerra en Mañanísima: Canalleti ninguneó a Majo y ella lo trató de machista y mal compañero

Durante la mañana de este jueves, los periodistas Ricardo Canaletti y Majo Martino se reencontraron al aire de Mañanísima por El Trece, luego del cruce que tuvieron días atrás a partir de las aseveraciones machistas que hizo el especialista en policiales y la respuesta de ella, tanto en vivo como en las redes sociales, mientras cubría desde Estados Unidos (EE.UU) los primeros días de la Copa América de fútbol.

"¿El próximo partido de la Argentina con quién es? A ver vos, Leo. Porque no creo que la nena lo sepa", había lanzado sin ponerse colorado. "Sí, Canaletti. Sí, señor machista, lo sé. Vos la otra vez no estabas Carmen, pero cuando Canaletti se enteró que con Eugenia íbamos a cubrir la Copa dijo: 'a las chicas mándenlas a cubrir moda a Milán'. Pero te cuento que las mujeres también podemos hablar sobre fútbol y hacer esto", respondió la ex El Hotel de los Famosos.

Tras esa situación, el periodista se enojó y se fue del aire, en un nuevo momento impulsivo como los que tiene. Inclusive, Martino se defendió por lo que dijo e hizo su colega en un posteo en sus redes sociales, en el cual se refirió a la situación que protagonizó mientras salía desde Nueva Jersey. "Qué mal compañero Canaletti. ¡Por favor!", escribió.

El enojo en redes de Majo Martino con Ricardo Canaletti.

Al mismo tiempo, quien se sorprendió por completo fue la conductora Carmen Barbieri, que si bien está acostumbrada a los términos de Canaletti, quedó shockeada por el desplante de esta ocasión. "El tema es que en el último corte del programa, estaba enojado. Él siempre está enojado. Él es un personaje que es gruñón. Pero hoy parece ser que estaba enojado en serio y yo no me di cuenta", reconoció ante un móvil de LAM. "Cuando llegué al canal me contaron que Majo había puesto algo en redes. Le va a tener que pedir disculpas, si Majo realmente se sintió ofendida por algo. Me gustaría que lo aclaren en privado. Y después al aire, porque se hizo público", agregó al respecto.

Majo Martino viajó a Estados Unidos para cubrir los primeros días de la Copa América.

A su vez, Barbieri destacó que la vuelta de Canaletti es un hecho. "Lo llamé recién y le dije: 'Si no venís mañana, me vas a conocer'. Y dijo: 'Te adoro. Mañana voy'. Después me están esperando todos los cronistas en la puerta y tengo que poner la cara. Además, si está Majo, vamos a hablar y hay que pedir disculpas. No porque sea una mujer. Porque es un ser humano y merece el respeto", reflexionó.

En diálogo con La Nación, la productora del programa, Eugenia Clemente, intentó relativizar el enfrentamiento y aseguró que Canaletti se había ido del aire porque había una reunión de urgencia por el caso Loan Danillo Peña en la mesa de noticias del sexto piso del canal. Al mismo diario, Barbieri había confesado que le dolía mucho lo que había sucedido.

Carmen Barbieri al aire de Mañanísimas.

Por su parte, y antes de que se encamine la reconciliación, Martino se había referido a lo ocurrido en El Trece. "Hoy salí al aire y él no estaba. Después me dijeron que había renunciado y al ratito, que no. La verdad es que no sé cuál es la situación. Ya me enteraré. No entiendo por qué el enojo de él, sinceramente. El problema fue que un compañero me faltó el respeto al aire y eso no me gusta, obviamente", explicó.

"Yo no renuncié a ningún lado. Para mí no pasó nada. Si hubiera renunciado no hubiera trabajado hoy. Mañana me van a ver sentado ahí como todos los días", le dijo Canalleti a la periodista de Intrusos Karina Iavícoli. Después de semejante papelón, era natural que se llame a silencio.