Furia de Gran Hermano confesó ser "fan" de Javier Milei y disparó: "Puede cambiar el mundo"

Furia de Gran Hermano ¿es o se hacía la libertaria? Era la pregunta que muchos de los consumidores del reality se preguntaron mientras duró. Ahora, la respuesta está más que clara porque la participante que salió de la casa más famosa del país ahora está "suelta" por las calles porteñas.

Si bien hubo un momento en el que Juliana Scaglione gritó con virulencia "gracias Milei", nunca más volvió a referirse al tema -tal vez por órdenes de Telefe- hasta ahora donde confesó que tiene ganas de conocerlo y hasta se inmoló diciendo que es "fan" del presidente libertario.

Furia de Gran Hermano

Los dichos se produjeron en una entrevista con el diario Clarín en la que contó que antes de la gran fama que obtuvo por Gran Hermano fue una outsider incomprendida y solitaria, muy parecido a lo que le sucede a Milei: "Pensar que tuve cumpleaños de chica a los que no iba nadie y ahora me entero que los 33 me lo celebraron en el Obelisco. Muy loco todo y ahora me entrevistan de Clarín, no entiendo nada".

Entre outsiders, ¿se entienden? La respuesta no se sabrá hasta que el Jefe de Gobierno no acceda a tener un encuentro con Furia que contó que antes de entrar al reality, el 11 de diciembre se había alegrado por su victoria pero también le generaba expectativa sobre qué sucedería luego: "Tenía intriga de cómo le estaba yendo al país con su mandato".

Javier Milei en el día de su asunción

Sobre eso, también recordó: "Me acuerdo que estaba aislada en el hotel antes de que empezara el programa, y a través de la pared de la habitación escuché desde un televisor eso de 'Asume como presidente...' y tenía piel de gallina". Hubo un detalle en el que sí hizo hincapié: "Necesitaba saber si finalmente había usado el auto de Perón, como había dicho", reconoció.

💣Bombita. Desde el entorno del presidente, reconocieron que Milei "quiere una foto" con Furia. Este es otro de los libertarios cholulos que se suman a Daniel Scioli que se sacó fotos con Alfa de Gran Hermano.

La foto de "Pichichi" junto a Alfa

Furia es un personaje caótico y violento, demostrado decenas de veces en el reality de Telefe, pero esta vez puso un manto de ternura cuando habló sobre el Presidente: "No sé mucho de cómo le está yendo, porque me van contando cosas de a poco. Es una persona muy inteligente, hay que dejarlo trabajar, hay que darle tiempo".

Sobre la realidad política del país, Furia opinó sin tapujos: "La Argentina necesitaba un cambio. Hay que aprender a despedir a los que se fueron y recibir a los que la gente eligió", dijo y agregó: "Por algo hay elecciones cada cuatro años, una posibilidad de un nuevo mañana, un nuevo mandato. Yo no soy fan, sólo quiero verlo", agregó alevosamente.

Ante la pregunta de qué le diría si tuviera unos minutos con Javier Milei, Furia respondió tajante: "Lo motivaría, nada más"; además, declaró: "Creo que está en una posición en la que puede cambiar el mundo".

Furia también expresó que aunque tiene diferencias en el modo de pensar con respecto a Milei, se identifica con él: "Me identifico con él en esa necesidad a veces que uno tiene de gritar".

Reacciones de Furia tras salir de la casa

Esa aseveración la hizo recordar el momento más mediático de Milei en el que se paseaba por todos los medios de comunicación gritando que quería destruir el Banco Centras y el Estado. Furia dijo: "Lo he visto en algunos canales cuando iba de invitado hace unos años A veces los gritos pueden representar también un pedido de ayuda que te sale de adentro".

De nuevo identificándose con el libertario, Furia aclaró: "Una persona que grita no necesariamente es violenta. A veces necesitás ser escuchado y gritás", dijo para justificar sus modos violentos dentro de Gran Hermano. Además, hizo un paralelismo entre ella y Javier Milei: "Tampoco es gratuito, porque te exponés mucho. Escuchar, de todos modos, no es para cualquiera. Yo soy muy buena escucha", dijo confiada.