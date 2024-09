A los 89 años falleció Maggie Smith, la inolvidable Minerva McGonagall en Harry Potter

Gran dolor y tristeza. Eso es lo que dejó la partida de Maggie Smith, la extraordinaria actriz que le dio vida a la carismática profesora Minerva McGonagall en la saga de Harry Potter en la pantalla grande y que este viernes, a sus 89 años, falleció. A través de un comunicado, su familia dio la angustiante noticia, aunque remarcó que la artista murió "en paz en el hospital a primera hora de la mañana de este viernes 27 de septiembre". El anuncio, firmado por los hijos del actriz, Toby Stephens y Chris Larkin, también señaló que Maggie en vida "fue una persona muy reservada que estuvo acompañada por sus amigos y su familia hasta el último momento".

Maggie Smith no estaba conforme con su labor en Harry Potter

El anuncio no hizo más que generar un inmenso dolor, sobre todo en los fans de la actriz y de las películas del famoso mago. De hecho, las redes sociales se llenaron de postales y videos de Smith bajo el papel de McGonagall, en un claro ejemplo de que dejó una imborrable huella en su carrera. "Deja dos hijos y cinco amados nietos que están destrozados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela. Les agradecemos por todos los mensajes y pedimos respeto por nuestra privacidad en estos momentos", concluyeras los hijos de la actriz al cerrar el comunicado que generó un gran revuelo y tristeza en todo el mundo.

Maggie Smith fue una actriz británica de gran renombre internacional. Incluso, galardonada con dos premios Oscar. El primero lo obtuvo en 1970 por su actuación como protagonista en Los mejores años de Miss Brodie , y el segundo en 1979 como actriz de reparto en California Suite . A lo largo de su carrera, fue nominada en otras cuatro ocasiones a los premios de la Academia de Hollywood, por sus papeles en Otelo (1965), Viajes con mi tía (1972), Una habitación con vistas (1985), y Gosford Park. (2001). Además de estos logros, recibió otros múltiples premios, como un Tony por su trabajo teatral, cinco premios BAFTA, tres Globos de Oro y cuatro premios Emmy.

Ganadora de dos Oscar

Estos últimos, por sus actuaciones en televisión. También fue reconocida por la reina Isabel II, quien primero la nombró Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico y, en 2014, la inclusión en la Orden de los Compañeros de Honor, una de las distinciones más elevadas del Reino Unido. A pesar de sus impresionantes éxitos, con los pies en la tierra y la humildad que caracteriza siempre a los grandes representantes de cada rubro, la actriz siempre definió su carrera como "irregular". "Mi carrera es irregular", le había dicho Maggie a The Guardian en 2004 y remarcó en aquel momento que se sentía "encasillada" en el humor.

En aquella entrevista, la actriz dijo que el haber sido encasillada en papeles cómicos a menudo llevó a que no se tomara su trabajo tan en serio como, quizás, sí lo tomaron otros actores. "Creo que me encasillaron en el humor... Si hacés comedia, en cierto modo no cuentas. La comedia nunca se considera algo real", fueron sus palabras. Sin embargo, en los últimos años, su carrera se había revitalizado con su participación en la exitosa serie Downton Abbey , donde interpretó a la inolvidable Lady Graham. Su éxito en cine también continuó con películas como El gran hotel Marigold (2012) y The Lady in the Van (2015), basada en las memorias de Alan Bennett.

Reconocida por Downton Abbey y Harry Potter

A lo largo de las últimas décadas, Smith combinó su trabajo en el teatro de Londres con papeles icónicos en el cine. Entre sus películas más destacadas se encuentran Muerte en el Nilo (1978), Hook (1991), en la que interpretó a una envejecida Wendy, y Sister Act (1992), donde encarnó a la madre superiora. Sin embargo, uno de sus papeles más popularares fue el de la profesora Minerva McGonagall en las ocho películas de Harry Potter Con su imagen distintiva, que incluía vestidos de estilo victoriano, un broche escocés y un sombrero de bruja, Smith dejó una marca imborrable en la franquicia y, sobre todo, en la memoria de los fanáticos del mago de cicatriz y anteojos.