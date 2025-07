"La Protagonista": Analía Cobas desafía los conceptos del amor, la pasión y el deseo

Analía Cobas tiene en su interior un crisol de talentos en los que se pueden contar la alfarería, la pasión por la comunicación, el arte de la música y la bellísima habilidad para narrar historias de la vida cotidiana. Con una energía que no parece tener final y con su habitual buen humor, se presentará en una ronda de lectura que pretende ser una oda a José Sbarra, el aclamado poeta y autor argentino.

Analía no deja de emocionar con La Protagonista, su último libro que, a través de cuentos cortos navega por diferentes realidades. Nada parece escapársele a esta autora que trabajó incansablemente en ésta, su obra más preciada.

Analía Cobas, autora de La Protagonista

Historias que suceden en el subte, en viajes con amigas, en casas de barrio, en departamentos de la ciudad se combinan con relatos de amor, de desamor, de autoconocimiento, de noches de pasión y llanto hacen. Este combo hace de La Protagonista una obra digna de lectura para viajar a paisajes muchas veces desconocidos y otras, a lugares que son demasiado cercanos.

Según contó Analía a BigBang , aunque las historias son muchas veces equidistantes, sí hay una línea conductora que es "el deseo". Esa palabra tan potente es también la que la termina definiendo como una autora que patea la calle y rompe esquemas para impulsar su obra día a día.

La Protagonista

Desde la tapa del libro se puede sentir la vibra del mar que rodea toda la esencia de esta Cobas quien no tiene dudas de seguir creciendo. Ahora, La Protagonista será adaptada en formato teatral y, en palabras de la mismísima Analía, como el mar que nunca para: "Siempre para adelante, aunque a veces el camino sea de ripio".

- Qué te inspiró al momento de escribir La Protagonista. ¿Fue un proceso largo hasta que te diste cuenta de que no tenías más escapatoria que sentarte a escribir este libro?

Este libro, La Protagonista, sin lugar a dudas me amarró a la vida, por suerte no tuve más escapatoria que escribirlo. Era una cuestión de responsabilidad como licenciada en comunicación UBA, frente a las cosas que no puedo dejar de ver. Fue un momento de quiebre en mi vida, donde a diario me preguntaba qué estaba haciendo, tenía una rutina que me mantenía lejos de mí. Estaba presa en la cárcel del deber ser con la llave en la mano. A su vez, fue una época donde viví varios duelos en simultáneo, fue duro, entonces es un libro que atraviesa 4 años de mi vida donde de alguna manera desperté para poder ser quien deseaba ser, no sin miedo, ¡Claro!

Analía Cobas

Todo cambio provoca miedo en alguna instancia, pero sí tenía la convicción de que quería ser la protagonista de mi vida. En estos 4 años de proceso de creación de la protagonista... y de su autora... contienen todo un trabajo de investigación, de caminar los territorios donde surgen las historias de estos cuentos y relatos cortos que son de ágil lectura, fue mucho trabajo de observación del contexto social, de detectar con determinación que es lo que deseo generar en los lectores, y allí me di cuenta que lo que podía regalarles con este libro son preguntas. Entonces este libro también es la forma que encontré de denunciar, de rebelarme ante lo que considero injusto o cruel. Es por esto que se van a encontrar con un libro con una honestidad brutal, que va al hueso, que no tiene adornos . Notarán que no tiene ni una coma de más y cada palabra es elegida por alguna razón, amo el juego de las metáforas, me gusta ese trabajo de la elección de cada palabra por el universo que se abre. Si bien el libro no es una novela, existe un hilo conductor que atraviesa cada historia, y sin duda es el deseo. Este libro es un espacio donde habitan personas a las que al terminar cada cuento-relato van a poder oír respirar. Y siempre el motor es el deseo alguno hacia un lado otros hacia otro, pero la fuerza radica allí.

- Lo cotidiano parece volverse mágico en La Protagonista. ¿Qué hay de cierto para vos en ello? Por qué elegís narrar las historias que narrás.

De alguna manera encontré en la literatura la forma de habitar pieles que no conocía, de habitar espacios que me eran ajenos, hasta que me volvía parte del territorio, de esos universos. El proceso de escritura tiene mucho que ver con duelar, ir soltando versiones de ese relato que no van a ser y abrazar las nuevas capas, hasta que el texto en sí va tomando otro vuelo. Ese soltar no es nada sencillo porque todos sabemos cuánto cuesta soltar, más allá de la moda #soltar #abraza tu dolor, como si fuera simple... Una idea que es brillante en primera instancia, quizás no lo es luego, no le imprimo mi deseo al texto, dejo ser. Que la historia nazca frente a mí, la acompaño como una simple observadora.

La Protagonista

Es por esto que los relatos son tan humanos porque en la misma creación no los obligo a ser lo que espero de ellos, sino que los dejo crecer, aunque en el medio deba renunciar a la idea que tenía a priori. De algún modo, las historias me eligen a mí . Muchos relatos parte de la no ficción, relatos como Carlos Gardel, historia de violencia hacia una menor... desearía con todas mis fuerzas que fuera ficción, pero es la realidad de muchas infancias. El no encontrar protección de quienes debieran cuidarlos. Ese día yo estaba en la línea del subte B en esa estación y todo pasó tan rápido que no pude hacer nada. Llegué a mi casa muy enojada recordando cuántas veces no pude hacer nada frente a un adulto desconocido que maltrata a un menor. Me enojé por todo lo que vi en los ojos de esa nena, y de todos los que vi a lo largo de mi vida, ¿alguna vez viste a un padre gritándole en un supermercado o en un shopping al hijo? Esa sensación de impotencia, la frase no te metás no es para mí, de alguna manera quise hacer justicia poética para esta nena . Tengo la ilusión de que alguna vez pueda leer su cuento, que sepa que la vi y que me hubiera gustado hacer más por ella. Las historias de este libro están a ahí al servicio de ser más que un libro, de ser una forma de alzar la voz. Qué peligrosos los libros, ¿no?

Obsesión Sbarra

- ¿Cómo sigue el camino de La Protagonista? Qué se viene en tu carrera y qué herramientas te dejó La Protagonista.

Este libro me dio muchas alegrías y desafíos, de repente me encuentro viajando hacia pueblos que me reciben con los corazones abiertos para en un círculo de mujeres compartir y abrazarnos como me pasó hace unos días en Ayacucho, prov. de Bs As o en Villa Elisa, Entre Ríos. El próximo 11 de julio a las 20.30 puntual voy a ser parte de Obsesión Sbarra, un evento maravilloso para leer a un poeta que amo, José Sbarra, no estaré sola sino con los colegas que admiro, ¿qué más puedo pedir? Las entradas están muy económicas y disponibles en eventbrite, habrá música en vivo y una fogata literaria que les aseguro espantará al frío. Me encuentro terminando mi segundo libro, que será de poemas, unos que no estarán por fuera de quien soy, desde ya. Habrá espacio para gozar, luchar, amar y compartir. Para morir y renacer, algo que aprendí muy bien a la fuerza.