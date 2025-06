WhatsApp ya muestra publicidad: el refugio sin anuncios comienza a desvanecerse

La era del WhatsApp sin publicidad llegó a su fin. A partir de junio de 2025, Meta activó una función que venía anticipando desde hacía años: la inclusión de contenido publicitario dentro de su aplicación de mensajería. Si bien la compañía asegura que las conversaciones privadas seguirán protegidas y libres de anuncios, el cambio ya está en marcha y empieza a modificar la relación de los usuarios con la plataforma. Por ahora, los anuncios solo se verán en la pestaña "Novedades" -la sección que antes se conocía como "Actualizaciones"- donde los usuarios consultan los Estados de sus contactos o siguen los canales públicos.

Llega la publicidad a WhatsApp

Meta aclara que no habrá ningún tipo de publicidad dentro de los chats personales, grupos o llamadas, y que el "cifrado de extremo a extremo" seguirá vigente. Pero el mensaje de fondo es claro: WhatsApp, durante años territorio libre de banners y promociones, entra de lleno en la lógica comercial del ecosistema Meta. Desde la empresa afirman que tomaron esta decisión luego de "años de investigación" para encontrar un modelo de monetización que no interrumpa las conversaciones. La elección de la pestaña Novedades no es casual: se trata de un espacio más pasivo y, según la compañía, menos intrusivo.

Sin embargo, el desembarco de la publicidad reconfigura la naturaleza de la app y borra un poco más la línea que la separaba de las redes sociales tradicionales. La promesa de privacidad absoluta comienza a tensionarse, incluso si los chats siguen intactos. Porque aunque los mensajes no se leen ni se usan para personalizar anuncios, sí se analiza el comportamiento del usuario: los canales que sigue, el país donde vive, el idioma, e incluso los datos que Meta ya posee a través de Facebook o Instagram, si las cuentas están vinculadas.

El cambio puede ser imperceptible para quienes solo usan WhatsApp como mensajería pura, pero abre un abanico de oportunidades -y riesgos- para otros sectores. Por un lado, quienes tienen emprendimientos o canales de difusión podrán acceder a herramientas publicitarias para crecer desde adentro de la app. Incluso se especula con que pronto haya planes pagos y opciones de promoción para cuentas comerciales, algo que muchas marcas celebran. Por otro lado, la monetización también puede abrir la puerta a una eventual versión premium sin anuncios, aunque Meta por ahora no confirmó esa posibilidad.

¿Cómo evitar ver publicidad en WhatsApp?

Si no querés cruzarte con anuncios, hay una sola estrategia clara: evitar la pestaña de Novedades. No ingresar allí implica dejar de ver Estados y canales, pero mantiene intacta la experiencia tradicional de mensajería. Para usuarios más sensibles al bombardeo publicitario, puede ser un costo asumible. Otra opción parcial es desvincular tu cuenta de WhatsApp del Centro de Cuentas de Meta, lo que limita el nivel de personalización de los anuncios, aunque no los elimina del todo.

La llegada de publicidad a WhatsApp representa un hito: la última gran plataforma libre de anuncios deja de serlo. Meta lo justifica como una evolución inevitable, parte de una estrategia global para diversificar ingresos sin comprometer la privacidad. Pero para millones de usuarios que eligieron WhatsApp por su simpleza y discreción, el cambio puede ser un primer paso hacia una experiencia más invasiva.

A partir de ahora, cada vez que alguien deslice su dedo hacia la pestaña de Novedades, ya no solo estará viendo actualizaciones de contactos o canales: también estará navegando una aplicación que, lentamente, se parece menos a una herramienta de comunicación y más a un escaparate comercial.