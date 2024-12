De Pampita, La China y la palta a Milei con Lali y Granados en Luzu TV: Grok, la IA que enloqueció a todos

Decir "el futuro llegó hace rato" ya es un lugar común en los tiempos actuales en los cuales los saltos tecnológicos son cada vez más contundentes y sorprendentes para las generaciones más viejas, que recuerdan cuando la televisión llegó a sus hogares. La generación de imágenes por inteligencia artificial (IA) es un ejemplo de esto. Desde la pandemia para acá, esta posibilidad se dinamizó como nunca antes. Y el caso de Grok, la herramienta para hacerlo en X (ex Twitter), recientemente lanzada en la red social de Elon Musk, está lejos de ser una excepción.

La nueva inteligencia artificial de X (ex Twitter) debutó y generó cientos de imágenes imposibles para la Argentina.

Con pocos días activa, la herramienta que arma la foto que se le pida, se popularizó rápidamente en la Argentina, a partir de creaciones que tienen un protagonismo de figuras locales, que lograron viralizar muchos de los memes generados. Es que, ¿a quién no le parecería interesante ver a Migue Granados firmando para Luzu TV? O, al revés, a Nico Occhiato sumándose a Olga.

Grok ya generó cientos de miles de fotos falsas que pululan en las redes como los memes que hace Javier Milei para ponerse en la piel de un verdadero León o para defender las represiones a las y los jubilados. En ese sentido, BigBang eligió a las que consideró las más curiosas y divertidas hasta el momento. Aunque, obviamente, es un resumen, porque seleccionar a todas las "interesantes", ya sería imposible.

¿Javier Mascherano, Gandhi y la Madre Teresa de Calcuta con un asado? Sí, está. La foto fue una de las que más llamó la atención porque fue una de las primeras, antes de que la gran mayoría de los usuarios conocieran la nueva función de X. Los comentarios a su alrededor llamaron mucho la atención porque el realismo de la imagen es innegable, aunque que los protagonistas no estén vivos ayudó para que se den cuenta que era producto de una IA.

El salto a la grieta también tuvo su lugar en Grok. Una de las imágenes más populares creadas tiene como protagonistas a dos ex presidentes que no se pueden ver: Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Aunque no fue la única. También Milei apareció abrazándose a su archienemiga Lali Espósito, con ambos con una sonrisa. No fue la única foto imposible del actual presidente. Además hay otra donde se lo ve comiendo papas fritas, alimento del cual es fóbico.

A la hora de soñar, Grok no se queda atrás. Evidencia de esto es la imagen de Ricardo Darín y Guillermo Francella como Mario y Luigi de Super Mario Bros. Esta creación se hizo meme enseguida para emular un diálogo de ambos en El Secreto de sus Ojos, ese en el cual el hincha de Racing habla de que no se puede cambiar de pasión.

Un abrazo entre Freddie Mercury y Gustavo Cerati también apareció viralizado. La magia de la construcción de este tipo de imágenes es que no dependen del tiempo. En esta foto se lo ve al cantante de Queen como en sus últimos días de principios de los 90, al igual que el frontman de Soda Stereo, que tiene la edad que iba a tener casi 30 años después.

Eugenia "La China" Suárez también tuvo mucho protagonismo en la herramienta. Por una lado la viralizaron con Carolina "Pampita" Ardohain, y una palta. Toda una metáfora de la separación de ella con Benjamín Vicuña y todo el escándalo que estalló en el motorhome. Por el otro, también apareció embarazada junto a Mauro Icardi, casi como si después del Wandagate hubiera continuado su affaire.

Lo cierto es que esto sucedió con 24 horas de uso nada más. Es probable que en los próximos días podamos ver otros sueños hacerse realidad en fotos. También es un hecho que la verdad como concepto se verá seriamente afectada cuando no se pueda distinguir qué es real y qué es virtual o artificial.