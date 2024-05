Fake news y ataques contra Pedro Sánchez y su esposa: los trolls de Milei agravan el conflicto con España

El presidente Javier Milei es conocido por todos por su personalidad escandalosa. Ya se ha peleado con los líderes políticos de Chile, Venezuela, China, Rusia, Cuba, Irán y Bolivia. España es el siguiente en la lista. Los trolls y sus famosos "aliados", están contribuyendo a intensificar el conflicto internacional con el país. Anteriormente el libertario insultó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llamando "corrupta" a su mujer, Begoña Gómez.

Fake news y ataques a la esposa de Pedro Sánchez

La estrategia funcionó: Madrid retiró a la Embajadora española de Buenos Aires. Pero parece que alguien necesitaba escalar el conflicto. Los seguidores de Milei en Twitter empezaron a publicar mensajes negativos bajo el hashtag "#PedroVigilaATuEsposa", repletos de ataques y fake news contra el presidente del Gobierno español.

Iago Moreno, sociólogo y experto en política digital, comentó la injerencia extranjera en la política española: "Es gente semianónima, aunque muchas veces se acaba descubriendo su identidad. El modus operandi tiene que ver con el reclutamiento que hacen los partidos y los Estados para vertebrar discursos de odio y difundir sus narrativas".

El embate de seguidores del mandatario argentino

Al final, para contar con apoyo de gran escala en la red, es probable que el líder de La Libertad Avanza (LLA) no tenga suficientes seguidores y apoyo real del público. Fernando Cerimedo, responsable de la estrategia digital del presidente, ha confirmado anteriormente que Milei cuenta con más de 50.000 bots en Twitter para replicar discursos y narrativas favorables al jefe de la Casa Rosada. Así, tras un clic, otras cincuenta cuentas falsas crearon la imagen de que el público estaba de acuerdo con Milei en el conflicto con Pedro Sánchez. En las primeras 12 horas, el hashtag "#PedroVigilaATuEsposa" consiguió más de 150.000 tuits.

Desencadenó una campaña de odio en redes bajo el lema #PedroVigilaATuEsposa

El líder de LLA, ex panelista de televisión, no se queda atrás en la promoción en los medios. En fin, la "estrella" de Twitter tiene a unos 3 millones de lectores y publica una media de 100 tuits al día en su perfil, así que ¿cómo puede encontrar tiempo para resolver los problemas de la gente? Pero es importante darse cuenta de que España podría aburrirse rápidamente de los juegos del líder anarco-capitalista. La guerra informativa puede convertirse, como mínimo, en la pérdida de un aliado. Pero Milei es ajeno a los diálogos y a la búsqueda de soluciones pacíficas a las disputas, no le interesa un acercamiento diplomático y aún menos un posible enfrentamiento militar.