"¿Cuánto pesa el amor?": el arte cuestiona las más diversas formas de amar

Las vacaciones de invierno comenzaron y algunos prefieren salir de casa a disfrutar de las grandes oportunidades que ofrece la Ciudad de Buenos Aires. Es por eso que BigBang acerca algunas propuestas, por ejemplo en el Centro Cultural Recoleta tiene una opción que invita a reflexionar acerca de algo cotidiano que suele pasar de alto en la vorágine del día a día: "¿Cuánto pesa el amor?".

La pregunta lleva a cuestionar las relaciones personales a través del arte. La respuesta tal vez esté ahí, en esa muestra colectiva que invita a disfrutar de las obras de más de 60 artistas nacionales e internacionales de todos los tiempos y en todos los formatos. Se puede en el Centro Cultural (Junín 1930, CABA) de martes a viernes de 13.30 a 22 y sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22 hs.

"¿Cuánto pesa el amor?", en el Centro Cultural Recoleta

La exhibición, que se despliega en las salas "Cronopios" y "J y C" propone razonar con instalaciones de gran formato, pinturas, esculturas, fotografías, cerámicas y dibujos, hasta piezas de joyería y videos; este conjunto de piezas reúne los más variados lenguajes. Daniel Fischer, el curador de la obra, explicó: "Según (Friedrich) Nietzsche, el amor nos hace humanos, demasiado humanos. Es uno de los conceptos más complejos y polifacéticos que existen; representa una fuerza que transforma nuestras vidas y puede llevarnos al éxtasis o a la máxima desolación"; el filósofo se vio sorprendido por su hija quien le propuso que el amor es algo que no debe doler, desde allí se propuso pensar en el peso verdadero del amor.

Al ingresar, la primera pieza del museo es una hamaca confeccionada por Alezandra Kehayoglou, la cual invita a interpretar que se podría suponer de una espera. Fue el curador, quien se encargó de explicar algunas de las obras expuestas, aunque cada una invita a una interpretación personal. Teresa Pereda, manifiesta la suavidad del amor con un novillo de lana, en tres tamaños: uno grande, uno mediano y uno más pequeño. El amor también puede ser pasional como como los amantes carbonizados que creó Vicente Grondona o las almohadas expuestas en una segunda sala, las cuales invitan a escuchar charlas eróticas. Lo paradisiaco no puede faltar cuando se habla del amor. Marta Minujín y Edgardo Gimenez reflejan aquello en sus pinturas.

Un recorrido entre distintos objetos artísticos, utilizando diferentes materiales como telas o cristales. Llegando al final de la muestra se observa el conjunto de urnas de cristal con calaveras doradas de Claudia del Río y Carlos Herrera. A veces, el amor se relaciona con el trabajo o el mismo hacer, así como la explotación laboral, esto representó Claudia Casarino en la instalación e camisones rojos y blancos, donde habla de la trata. Una obra que apunta a la industria como grandes responsables de las opresiones del mundo, de la mirada juzgadora hacia la mujer. O como décadas atrás, estas no tenían derechos que hoy nos son moneda corriente.

"¿Cuánto pesa el amor?"

BigBang se acercó a las instalaciones del Recoleta para saber que pensaban los visitantes acerca de la pregunta que propone la muestra: "¿Cuánto pesa el amor?: "Para mí el amor no pesa nada, es nuestra emoción más pura y genuina. No pesa porque amamos todo el tiempo, de diferentes formas, a diferentes personas, cosas o experiencias. No creo que pese porque el amor en si no es forzado ni limitante. Básicamente para mi es liviano, es fluido", contestó Sabrina Ruiz Díaz. Ésta respuesta quedó representada también en el testimonio de un hombre que se encontraba junto a su familia viendo una de las obras de arte: "El amor es etéreo, carece de peso. Peso específico, simbólico, es muy pesado en ese sentido pero carece de densidad química".

Los nudos del amor

Según Abril, una joven de 25 años que se encontraba disfrutando de las obras junto a una amiga, reconoció: "Todos los vínculos importantes están atravesados por una cuota de amor, y pesan lo que pesa el vínculo en sí. Cuánto estoy dispuesto a ceder en pos de que ese vínculo funcione, ya sea con una madre, un padre, una pareja o tus amigos más cercanos". Además, enlazó este peso con cuánto se está dispuesto a modificar para que la otra persona se sienta a gusto con la relación. Por ultimó, agregó: "El amor no es fácil, nunca es sencillo, se traba, se labura constantemente. Hay muchos aspectos de amor: tiempo de calidad, confianza, pasión".

El amor bueno, sí, a veces duele. En una pintura, Daniel García despide a su adorada Gilda Di Crosta: esconde su retrato en un jarrón de flores. Peor es no haber conocido el amor. En la obra de Débora Pierpaoli hay dos retratos unidos: recoge una tradición de Oriente de casar en el cementerio a los muertos que no tienen familia, para que las almas no perpetúen su soledad.

Tomando estas ideas, BigBang se atrevió a expandir la pregunta inicial e invitó a los entrevistados a reflexionar acerca de si el amor es una experiencia que debe doler, como expresan algunos de los artistas: "No, no necesariamente tiene que doler. Nosotros elegimos con que ojos ver las cosas que nos pasan y como nos afectan. Obvio que hay cosas que duelen pero es porque elegimos (consciente o inconscientemente) percibirlo de esa manera. Aparte creo que lo que duele en si muchas veces es la ausencia justamente de ese amor más que el amor en sí", manifestó Sabrina.