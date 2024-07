A 14 años de la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario: la importancia de un Estado presente

El 15 de julio de 2010, el Senado de la Nación Argentina aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario N° 26.618 mediante 33 votos afirmativos, 27 negativos y 3 abstenciones, luego de la media sanción en la Cámara de Diputados, en una de las sesiones más extensas que se vivieron en el Congreso. Organizaciones sociales y el colectivo LGBT, se unieron bajo una misma consigna: "Mismo amor, mismos derechos".

Aquella fecha se convirtió un día histórico para el colectivo y para la nación. Es que Argentina fue el primer país de América Latina en sancionar una ley que permitió a las personas del mismo género contraer matrimonio, derecho que no les era permitido.

El mismo amor, los mismos derechos

En el marco del aniversario de aquella ley, BigBang se contactó con personas LGBT que contaron sus experiencias: "Gracias al matrimonio igualitario, que hoy se cumplen 14 años, tenemos el derecho a la adopción en conjunto, es decir que dos personas del mismo sexo pueden tener una adopción sana. Y también tenemos el acceso de la cobertura cónyuge, que es justamente que mi pareja tenga mi obra social, mi prepaga y demás", fueron las palabras de Raúl Bertucelli columnista de cine e influencer, que explicó algunos principios por los que se beneficia de esta norma y está próximo a contraer matrimonio con su pareja.

Después de años de lucha y más de 15 horas de debate en el Senado de la Nación, con una plaza repleta de personas queer frente al Congreso, se sancionó finalmente la Ley de Matrimonio Igualitario: "Tenía 14 años, y estaba viendo la votación escondido en mi habitación. Me sentí muy feliz y protegido por el Gobierno de ese momento, porque sentí que tenía más derechos", recordó de aquel día Facundo Báez, quien actualmente está casado, gozando los derechos ganados aquel 15 de julio bajo la administración de Cristina Fernández de Kirchner.

Facundo Báez y Jorge Núñez, disfrutan de sus derechos gracias a la Ley de Matrimonio Igualitario

Por otro lado, Rocío Alegre compartió su testimonio. En aquel entonces, cuando la ley se sancionó ella mantenía una relación heterosexual y estaba siendo madre de su segundo hijo. Sin embargo, siguió el debate por televisión y la invadió un sentimiento de felicidad: "Qué hermoso que la gente puede lograr este derecho de igualdad".

Actualmente su vida dio un giro profundo y ahora lleva dos años de casada con una mujer, y pudo compartir con sus seres queridos la libertad de su sentir: "Nunca pensé que me podía casar. Pero un día dijimos por qué no nos casamos, por qué no generamos más derechos, por qué no hacemos que este amor, que esta historia comience con una firma, una legalidad. Era para mi importante usar ese derecho, por la que tantos y tantas lucharon", concluyó.

Giselle Reina y Rocío Alegre en su boda

Giselle Reina, esposa de Rocío, también compartió lo que sintió aquel día: "La verdad que interminable la felicidad que sigue siendo ese día, cuando se aprobó la ley. Personalmente toda la vida me sentí muy orgullosa de poder decir, que me pude casar gracias a esa ley... nosotras y muchas personas más. Y considero que toda persona tiene derecho a amar a quien desee amar, sea el género o identidad que elija tener. Y siempre recordando a todas las personas que en lucha ya no están, y nos pudieron dejar esa fortaleza infinita y hermosa."

Según los datos recopilados y compartidos en la cuenta de X del diputado socialista Esteban Paulon desde 2010, más de 30 mil parejas pudieron unir sus vidas en matrimonio legal, "demostrando que el amor no tiene límites ni barreras".