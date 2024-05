Quién es Lara, la joven argentina que lidera la gastronomía en uno de los hoteles más importantes de Miami

Una de las frases que se popularizaron con el estreno de la película de Stuart Little, allá por el año 2000, y que fue pronunciada por el gran actor Hugh Laurie fue: "Un Little aquí, un Little allá... un Little te saludará". Y este dicho, aunque no lo crean, podría fácilmente reflejar la actualidad de los argentinos en el mundo. Es que es casi un hecho que país que visites, país que tendrá al menos a un argentino esperándote con los brazos abiertos. Ya sean actores, músicos, aventureros o emprendedores, las calles de Londres, Florida, Barcelona o Canberra, por mencionar solo algunas, tendrán esa pizca de cultura argenta que te harán sentir como en casa.

Lara Fischer lidera la gastronomía en Hard Rock Miami

Y un claro ejemplo de esto es Lara Fischer, que con tan sólo 29 años logró conquistar la bella ciudad de Miami, cuya zona norte es la que concentra la mayor cantidad de argentinos. Incluso, hay una zona conocida como la "Pequeña Buenos Aires". Con sueños en la mochila, las ganas de conocer nuevas culturas y aventurarse hacia los conocidos, la oriunda de Boedo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejó a su familia -algo que aclara le costó muchísimo- para encontrar su lugar en el mundo.

Si bien estudió la carrera de Diseño, nunca imaginó que terminaría siendo Manager de Alimentos y Bebidas en el icónico Hard Rock de Miami. Sin ir más lejos, hoy coordina y administra la operación de los restaurantes dedicados al Fine Dining del Seminole Hard Rock Hotel & Casino. "Creo que al buscar un cambio, es esencial reflexionar sobre tus metas y aspiraciones antes de dar el paso. Es importante investigar las opciones disponibles", le explicó Lara a BigBang .

Y agregó: "Es importante investigar las opciones disponibles y buscar orientación de personas con experiencia en el proceso. El apoyo de amigos y familiares es fundamental, al igual que mantener una mentalidad abierta frente a los desafíos que puedan surgir, ya que forman parte del camino. Sin embargo, también lo son las oportunidades de crecimiento personal y profesional. Mantén una actitud positiva y confía en tu capacidad para adaptarse y prosperar".

Lara Fischer lidera la gastronomía en Hard Rock Miami

Lara decidió emigrar a Estados Unidos en agosto de 2022, luego de graduarse como diseñadora en el 2020, con el objetivo de iniciar una maestría y continuar su carrera profesional -se había inscripto en la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación en la Universidad de Palermo- en el país de la "libertad y las oportunidades". A Miami llegó para cursar un Máster en Gestión de Hostelería en la FIU Chaplin School of Hospitality & Tourism Management, con especialidad en grandes eventos.

Tras un año y medio de arduo trabajo, se graduó con honores, un logro que la llevó a ser convocada por una de las sociedades de honor más antiguas de los Estados Unidos, Phi Kappa Phi. "Supervisar y coordinar a un equipo tan grande mientras se atiende a cientos de comensales diariamente puede resultar agotador. A veces, mis jornadas laborales se extienden hasta 10 o 12 horas. Sin embargo, en medio de la intensidad, encuentro que mantener la calma y la compostura es fundamental", resaltó.

Aquella experiencia académica no sólo le proporcionó conocimientos teóricos, sino que también le brindó la posibilidad de adentrarse en el ambiente laboral con rapidez y descubrir un estilo de trabajo que desconocía. Su rol en el histórico Hard Rock, el gigantesco hotel de Miami, se destaca por garantizar que la operación funcione a la perfección en el día a día, además de realizar los tastings de cada una de las propuestas de los restaurantes.

Lara Fischer lidera la gastronomía en Hard Rock Miami

Para ser claros, Lara a su corta edad ya supervisa y coordina un gran equipo de trabajo de más de 80 personas, ya que por cada uno de los espacios que están bajo su responsabilidad pasan entre 700 y 800 comensales diariamente. "Priorizo las tareas según su urgencia y busco soluciones creativas para resolver los problemas de manera eficaz y rápida. Además, confiar en el equipo y en su capacitación y experiencia es clave para mitigar el estrés y manejar las situaciones con eficacia. Al final del día, el trabajo en equipo y el compromiso con la excelencia en el servicio son los pilares que nos permiten superar cualquier desafío", resaltó.

Su paso por Estados Unidos, además, la hizo conocer a distintas celebridades y figuras a nivel mundial. Esto, gracias a su paso el Marriott Miami Turnberry Resort & Spa como Coordinadora VIP, donde era la responsable de garantizar que los clientes habitués, y famosos como Shakira o CardiB, tuvieran una estadía perfecta. "Mi rol era asegurar que los huéspedes VIP reciban un trato excepcional y personalizado, superando sus expectativas y garantizando una experiencia memorable durante su estancia en el hotel. Sin dudas fue un gran aprendizaje", sintetizó la joven y aclaró que aquella fue "una experiencia muy desafiante".

Sobre cómo la trató la tarea de garantizar que clientes de la talla de la cantante colombiana tuvieran una "estadía perfecta", Lara destacó: "Cuando se trata de recibir a personalidades destacadas, hay varios aspectos a considerar, aunque mucho depende de cada celebridad. Mientras que algunos pueden preferir un enfoque más relajado y discreto, hay otros que pueden tener requisitos más específicos. Las empresas que trabajan con famosos piden discreción y prohíben sacar fotos u cualquier otro tipo de interacción que no sea profesional. La confidencialidad y el respeto por la privacidad son prioridades absolutas en este tipo de entornos".





Lara Fischer lidera la gastronomía en Hard Rock Miami

De esta manera, explicó que este oficio, que también le permitió atender a figuras públicas del nivel de Lionel Messi, requiere "atención a todos los detalles". "Tengo que estar atenta a todos los detalles. La diversidad de la clientela es uno de los mayores desafíos, ya que tenemos gente que viene al resort básicamente por el Casino, hasta los turistas que buscan una experiencia gastronómica única. Adaptarse a las necesidades y expectativas de cada grupo puede requerir un delicado equilibrio entre eficiencia y atención personalizada", sentenció la argentina que lidera la gastronomía en uno de los principales hoteles de Miami.